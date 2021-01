Vyšetřování výbuchu v Bejrútu pokračuje. Interpol hledá majitele a kapitána lodě, která přivezla ledek

Mezinárodní policejní organizace Interpol zařadila na seznam hledaných osob majitele a kapitána lodi Rhosus, která v roce 2013 zakotvila v Bejrútu s nákladem 2700 tun dusičnanu amonného. Později byl náklad přeložen do přístavního skladu, kde loni v srpnu vybuchl a zabil na 200 lidí. Tisíce lidí bylo zraněno a část Bejrútu zdemolována. Libanonští politici jsou viněni z nedbalosti a několik zaměstnanců přístavu bylo zatčeno. Bejrút 15:17 13. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní policejní organizace Interpol zařadila na seznam hledaných osob majitele a kapitána lodi Rhosus, která v roce 2013 zakotvila v Bejrútu s nákladem 2700 tun dusičnanu amonného. Později byl náklad přeložen do přístavního skladu, kde loni v srpnu vybuchl a zabil na 200 lidí (ilustrační foto) | Foto: Mohamed Azakir | Zdroj: Reuters

Jak ve středu upozornila agentura Reuters, zařazení lidí na červený seznam Interpolu se nerovná mezinárodnímu zatykači. Lidé ze seznamu mají být pouze zadrženi po dobu vyřízení případného vydání nebo jiných právních úkonů. Interpol osoby na seznam umísťuje na požádání členských států.

Libanonská agentura NNA v úterý oznámila, že Interpol nechal pátrat také po portugalském obchodníkovi, který v přístavu v roce 2014 náklad prohlížel.

Jména hledaných se na stránce Interpolu s červeným seznamem neobjevila. Mluvčí organizace k tomu uvedl, že pokud není jméno zveřejněno na internetové stránce, znamená to, že je má k dispozici pouze policie.

Libanonský prokurátor loni v říjnu požádal Interpol o vydání zatykačů na dva lidi, které tehdy označil za kapitána lodě Rhosus a jejího majitele. Podle médií je jím ruský podnikatel Igor Grečuškin, který nyní žije na Kypru.

‚Budu se hájit‘

Kapitánem byl Boris Prokošev a po výbuchu sdělil, že mu majitel dal v roce 2013 pokyn, aby se odchýlil od plánované trasy a zamířil do Bejrútu pro další náklad. Libanonské úřady podle něj dusičnanu amonnému věnovaly malou pozornost.

„Jsem v šoku,“ řekl v rozhovoru s Reuters, když se dověděl o zařazení na seznam Interpolu. „Netuším, na základě čeho by mne mohli zatknout,“ dodal.

Mluvil i s agenturou TASS a řekl, že se za výbuch necítí být odpovědný. „Nedostal jsem ještě žádné dokumenty. Je to nepříjemná zpráva, samozřejmě. Nevím, co mám dělat. Budu to sledovat a budu se hájit. Samozřejmě, že nemám peníze na právníky, žiju z důchodu. Necítím se vinen,“ řekl.

Podle něj si pracovníci bejrútského přístavu okopírovali dokumenty o nákladu a byli upozorněni, že je nebezpečný. Nepokusili se ho tehdy přemístit jinam.

Podle ruských úřadů plula loď pod moldavskou vlajkou a přepravovala ledek z Batumi do Mozambiku. Zastávka v Bejrútu nebyla původně naplánovaná.