Zelenskyj by se po válce neměl ucházet o přízeň voličů. Bude obhajovat své chyby, míní ukrajinistka

Tisíc dnů ruské agrese změnilo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Do úřadu v roce 2019 nastupoval jako bývalý herec a komik, aniž by detailně tušil, jak funguje stát. „Jeho poválečný politický život bude spojen s omlouváním a obhajováním se,“ předpovídá pro Český rozhlas Plus ukrajinistka Lenka Víchová. Osobnost Plus Praha 19:07 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Zelenskyj ve velmi potřebnou dobu okouzlil celý Západ, a tím Ukrajině strašně pomohl. Jeho slabinou je ale právě vnitřní politika. Nicméně volit ho nebudou zahraniční podporovatelé, ale ukrajinští voliči. A ti, jak už to dějiny ukázaly, jsou velmi nemilosrdní,“ vysvětluje v pořadu Osobnost Plus ukrajinistka Víchová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lenka Víchová, ukrajinistka

Zelenskému by proto přála osud hollywoodské hvězdy, která bude jezdit po světě s přednáškami. Přestože je nadále nejpopulárnějším politikem, neměl by se už podle ní po válce znovu o přízeň voličů ucházet.

„Myslím to dobře. On vykonal mnoho dobrého, do dějin Ukrajiny se zapíše zlatým písmem, ale válka je katalogem chyb. Tuhle nevyjímaje,“ říká.

Zelenského podpora postupně klesá a naopak roste nespokojenost s ním. Mimo jiné i proto, že podle expertky vytvořil z úřadu prezidenta další mocenské centrum, které nemá v ukrajinské ústavě oporu.

Až přijde Trump

Ačkoli není jasné, kdy a jak válka skončí, Víchová předpokládá, že běžní Ukrajinci budou události posledních let hodnotit velmi kriticky a vše, co bude spojené s válkou, nenávidět.

8:20 Pokud Ukrajině poskytujeme zbraně, neměli bychom jí diktovat, jak je používat, myslí si expert Mičánek Číst článek

Další nejistota se pojí s nástupem nového prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který prohlašoval, že chce konflikt velmi rychle ukončit dohodou. „Je jasné, že se Ukrajinci obávají, co bude, protože vůbec nemají tušení, jakým způsobem bude Donald Trump působit,“ pokračuje Víchová.

Ačkoli si podle ní cení pomoci Západu, nechápou, proč až teď mohou raketami dlouhého doletu udeřit v hloubi ruského území. Přitom končící prezident Spojených států Joe Biden Ukrajinu vždy podporoval, nicméně v použití zbraní Ukrajincům svazoval ruce.

Zastavení bojů by určitě Ukrajinci přivítali, otázkou ale zůstává, za jakých podmínek by to bylo.

„Vůbec si nedovedu představit, jak by dohoda o zastavení bojů měla vypadat. Konec intenzivní války by Ukrajinci určitě přijali pozitivně, ale co se týče ztrát území, to si neumím představit,“ doplnila ukrajinistka Víchová.

Proč Spojené státy svazovaly Ukrajincům ruce? A jaká jsou jejich očekávání od nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus nahoře v audiozáznamu.