Analytik: Terčem Ukrajinců jsou ruské muniční sklady a logistické uzly. Útoky míří i na Severokorejce

Ukrajinská armáda zasáhla Brjanskou oblast na západě Ruska. Použila přitom střely z Ameriky. Podle ruského ministerstva obrany Ukrajinci odpálili šest raket, pět z nich Rusové sestřelili, trosky šesté dopadly do vojenského prostoru. „(Cílem byly) muniční sklady, velitelská stanoviště, logistické uzly,“ říká Radiožurnálu Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Kyjev 0:10 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odpálení systému HIMARS (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Je jasné, jestli mají Ukrajinci nějaká omezení v tom, na jaké ruské území mohou útočit? Protože The New York Times psaly o Kurské oblasti. Střely ale dopadli v Brjanské oblasti.

To ano, ale nezapomeňme, že Brjanská oblast není daleko od Kurské oblasti. Všimněte si, co se stalo poté, co prezident Biden umožnil Ukrajincům používat tyto střely do hloubi ruského území.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Byla to Francie a Británie, která následně potvrdila, že i jejich rakety Storm Shadow, respektive SCALP, může Ukrajina používat, načež prakticky několik hodin poté toto odvolala s tím, že o tom ještě bude vedena diskuse.

Zřejmě k tomu došlo, protože Spojené státy americké oznámily, že Ukrajině povolily pouze používání těchto zbraňových systémů ATACMS právě jenom v okolí Kurské oblasti, v okolí toho výběžku.

Ale když si vezmeme ten perimetr, tak ten není úplně malý. To znamená, že to, co se stalo v úterý v noci, by hypoteticky odpovídalo tomu, že bychom mohli to začlenit do omezení stran používání těchto zbraní.

A napovídají tedy zprávy o nočním náletu, jaké objekty by dál mohly být terčem pro americké střely odpalované z Ukrajiny?

Nade vši pochybnost muniční sklady, velitelská stanoviště, logistické uzly. To jsou ty tři hlavní. Nezapomeňme ještě ten poslední, což byla motivace toho, proč Spojené státy, a to bychom také měli posluchačům podtrhnout, umožnily používat tyto zbraňové systémy do hloubi týlu nepřítele, to jest dislokace nebo umístění severokorejských vojáků právě v Kurské oblasti.

Takže ta poslední oblast, kterou jsem opomněl zmínit, je i koncentrace cizích vojsk, shromaždiště vojsk, cvičiště vojsk a ještě letecké základny. Ale u nich to bude samozřejmě složitější, protože k dnešnímu dni (k úterku) většinu letounů Ruská federace přemístila z perimetru dopadů těchto raket na letiště, která jsou dále od možností dosahů těchto raket.

Jsou američtí vojáci na Ukrajině?

Jedna z námitek proti odpalování těchto raket přes ukrajinské hranice zněla, že se na takové operaci musí podílet i američtí specialisté, což si Moskva může vykládat jako přímou provokaci Západu. Znamená to, že tam ti američtí specialisté přesto jsou, anebo to nakonec nemuselo být nutné?

Ano, čerpáte z interview, které prezident Putin nedávno udělil ruské televizi, své vlastní televizi, Rossija-1, kde konstatoval, že je to přímé zapojení amerických vojáků. Musíme ale objasnit, jak to funguje.

8:20 Pokud Ukrajině poskytujeme zbraně, neměli bychom jí diktovat, jak je používat, myslí si expert Mičánek Číst článek

Tyto střely na rozdíl od britských a francouzských Storm Shadow a SCAL, které jsou odpalovány ze vzduchu, jsou odpalovány z pozemních stanovišť a slouží k nim odpalovací zařízení raketometů HIMARS.

Tyto raketomety ukrajinská obsluha zná velmi dobře a následně byla proškolena i na odpalování těchto jiných střel ATACMS. To znamená, že v tomto případě bych se chtěl vymezit. Určitě nemusíme diskutovat o tom, že je možné, že poradci na místě s tím učili ukrajinskou obsluhu zacházet, to nade vší pochybnost, bez toho by to neuměli.

Ale chtěl jsem tím říct, že prakticky dva roky již Ukrajinci používají raketomety HIMARS. Ano, je to určitá obměna, je to modifikace, ale to odpalovací zařízení zůstává stejné. Není to tak, že by u každého odpalovacího zařízení byla pravidelná americká armáda. To v žádném případě není pravda.

Ale my dneska naskočíme na ten narativ Ruské federace v tom smyslu, že řešíme, zdali obsluha někdy nějak někde byla. Ale to, že na ruském území přišlo bojovat více než 10 000 severokorejských vojáků, tak to je upozaděno. To je také zvláštnost, co nám Ruská federace chce říct.

Odpověď Moskvy

A dá se odhadnout, jakou podobu by mohla mít odpověď Moskvy na rozhodnutí Washingtonu povolit odpalování ATACMS?

Tu nemusíme odhadovat. Už přece přišla. Tou je korekce, respektive doplnění ruské jaderné doktríny, protože ruská strana v tuto chvíli nemá moc konvenčních možností, jak válku nadále eskalovat.

Jednou z nich by byla všeobecná mobilizace. Ano, to by změnilo nejenom dynamiku války, to by změnilo charakter celé války. Ale prezident Putin ji z mnoha důvodů nechce. Na to nemáme prostor, ani čas to teď rozebírat.

Ukrajinští uprchlíci v Česku letos odvedli státu o 5,7 miliardy korun více, než dostali na podpoře Číst článek

To znamená, že mu v tuto chvíli zbývá v rukách ten nejvyšší triumf, který již použil, já jsem to dnes (v úterý, pozn. red.) dopoledne počítal, myslím, zhruba sedmkrát, ta rétorická eskalace za pomoci použití jaderných zbraní. Takže budiž vám to odpovědí. Nemusíme vůbec předjímat. Ta odpověď již přišla. Je to změna ruské jaderné doktríny.

Jakou váhu přikládat té ohlášené úpravě ruské doktríny, která prý tedy snižuje laťku pro nasazení jaderných zbraní. Je to politika odstrašení, nebo jsme opravdu blíž jadernému konfliktu?

Ne, je to politika odstrašení. Je to přesně to, co prezident Putin a jiní exponenti ruského režimu aplikovali poslední dva roky – odstrašit Západ od dodávek dalších zbraňových systémů, případně nových zbraňových systémů nebo nedej bože toho, že by se měly přímo některé jednotky do konfliktu zapojit.

Je potřeba říct, že to ten účel úplně nesplnilo. Na druhou stranu to není tak, že by to bylo neefektivní, protože kdyby to bylo neefektivní, tak Západ na Ukrajinu poslal již podstatně větší množství zbraňových systémů, než v tuto chvíli vidíme.

A je pravda, že i administrativa Spojených států amerických moderuje ten konflikt tak, aby nevydráždila Ruskou federaci až moc. Například její střely Tomahawk, které, kdyby byly dodány Ukrajině, tak by dopadaly někam ke Kremlu. Samozřejmě nic takového americká administrativa vůbec neplánuje.

A jedním z důvodů bude i to, že ať chceme, nebo nechceme, tak Ruská federace je jednou ze dvou jaderných supervelmocí. To je prostě pravda.