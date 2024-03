Heil Rajchl, napsal právník na sociální síti. Od advokátní komory dostal půlroční zákaz činnosti

Advokát a politik Jiří Rajchl (PRO) podal stížnost na právníka Karla Jelínka za urážlivé výroky na sociálních sítích. Ve středu o tom informoval server Seznam Zprávy, který uvedl, že Česká advokátní komora za příspěvky potrestala Jelínka půlročním zákazem činnosti. Rozhodnutí je zatím nepravomocné. Praha 22:16 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát a politik Jiří Rajchl | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Karlovarský advokát Karel Jelínek již dříve Jiřího Rajchla kritizoval za jeho proruské výroky. Stížnost na právníka Rajchl nicméně podal poté, co ho Jelínek na sociálních sítích označoval slovem „führer“ a „Heil Rajchl“, napsal server Seznam Zprávy.

Česká advokátní komora potrestala právníka půlročním zákazem činnosti. „Podle rozhodnutí kárného senátu se dopustil kárného provinění, za což mu bylo uloženo kárné opatření – dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu šesti měsíců. Toto rozhodnutí není pravomocné,“ informovala mluvčí komory Iva Chaloupková.

Jelínek uvedl, že komora zdůvodnila trest tím, že údajně snižoval důstojnost kolegy advokáta, což „odporuje povinnosti přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu“. Zákaz činnosti na šest měsíců označil za likvidační.

„Moje pozice je taková, že vůbec neřeším, zda je JUDr. Rajchl advokát. Podle mě je to osoba, která vstoupila do politického života dílem hanebným, dílem směšným způsobem. Dle mého nejhlubšího přesvědčení každý, kdo Rusko podporuje, a to i například zpochybňováním pomoci Ukrajině, ohrožuje tuto zemi,“ uvedl Jelínek.

Podle Rajchla je rozhodnutí komory adekvátní: „Věřím, že toto rozhodnutí bude sloužit i jako precedent, jenž by měl tříbit veřejnou diskuzi a odradit ostatní od uchylování se k trapným urážkám na úrovni žáka základní školy.“

