Vývoj nových antibiotik v posledních letech téměř utichl. Důvodem je extrémně rychlý vývoj kmenů resistentních bakterií, který výzkum v této oblasti komplikuje a experti varují, že během několika desítek let by antibiotika mohla přestat účinkovat zcela. I kvůli jejich nadužívání. Vědci z amerického centra NovoBiotic Pharmaceuticals se ale nyní přiblížili objevu nového léku. Teixobactin by byl prvním takovým objevem za posledních 30 let.