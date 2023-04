Hnojivo z nečistot? Brněnský doktorand chce zužitkovat odpadní vodu z chovu ryb, jsou v ní živiny

Přeměnit odpadní vodu z chovu ryb na hnojivo se snaží doktorand Lukáš Harabiš z Mendelovy univerzity v Brně. V současné době se nečistoty z recirkulačních nádob a akvárií vypouští rovnou do kanalizace. Tato voda je ale podle studenta bohatá na řadu živin. Vzniklé hnojivo by mohlo pomáhat třeba v hydroponii nebo při pěstování akvarijních rostlin. Brno 18:36 10. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnojivo z rybích výkalů chce Harabiš otestovat spolu s rostlináři z Mendelovy univerzity ve školních sklenících | Zdroj: Profimedia

„Tady provádíme chov v recirkulačních zařízeních. Při tom vzniká velké množství odpadních látek, které nám odbourávají vitrifikační bakterie v biologickém filtru. Ten se musí čistit většinou co dva dny,“ popisuje školní chov ryb Lukáš Harabiš z Mendelovy univerzity.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Barbory Kroutilíkové

Odpadní voda, ve které jsou rybí výkaly nebo zbytky krmiva se vypouští rovnou do kanalizace. Harabiš ji chce zachytávat a využívat ji dál, třeba jako hnojivo.

„Když jsem tady míval nějakou službu a ty nádrže čistil, tak mi přišlo jako velká škoda, že voda takto bohatá na živiny nám takhle odtéká do kanalizace,“ říká Harabiš.

Hlavním cílem výzkumu je nyní zjistit soubor a kombinaci podmínek, při kterých budou bakterie fungovat co nejlépe.

„Spojuji vysušený kal a externí bakterie, aby to ožilo. Nechám působit čas, různou teplotu a snažím se udržovat pH v určitém rozmezí,“ popisuje Harabiš.

Výsledky na konci roku

Hnojivo by se mohlo používat třeba při hydroponickém pěstování rostlin. „Bude to voda bohatá zejména na dusičnany a fosforečnany,“ dodává Harabiš.

Z Nizozemska vyplula první loď s ruským hnojivem pro Afriku, dohodu o vývozu zprostředkovala OSN Číst článek

Takové látky jsou právě v odpadních vodách nežádoucí.

„Jsou to prvky, které nám zvyšují eutrofizaci, to znamená problémy se sinicemi, s koupáním a podobně. Je snaha tyto věci sbírat, nepouštět je do vody a zase je znovu využít. Snažíme se je chytat, aby nám to neškodilo. Samozřejmě je to ideální hnojivo, protože fosforečná hnojiva docházejí,“ vysvětluje Radovan Kopp z Agronomické fakulty.

Hnojivo z rybích výkalů chce Harabiš otestovat spolu s rostlináři z Mendelovy univerzity ve školních sklenících. První výsledky by měl doktorand mít na konci letošního roku.