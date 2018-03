2. 7. 2014 |David Koubek |Zprávy ze světa

Párky v rohlíku jsou v Brazílii úplně jiné než v Česku. Není to jen rohlík, hořčice a párek: do rozkrojené housky se přidává omáčka, majonéza, nastrouhaná mrkev, hrášek, kukuřice, křepelčí vajíčka, hrozinky, smažené brambůrky ve tvaru nudliček, a někde vám to ještě hezky zakryjí bramborovou kaší. Jeden podnikatel v Sao Paulu si ale pro mistrovství světa vymyslel opravdovou specialitu.