daňový únik

Soud zprostil viny z účasti na daňových podvodech sestru španělského krále. Vinným naopak uznal jejího manžela, kterého poslal do vězení na šest let a tři měsíce. Princezně původně hrozilo až osm let za mřížemi, jejímu choti dokonce 19 roků žaláře.