Policie navrhuje obžalovat gang za daňový únik při dovozu zboží. Mělo mít hodnotu přes pět miliard

O zahájení stíhání informovala policie loni v listopadu. Tehdy uvedla, že skupina se skládá ze tří cizinců a čtyř českých občanů.

Podle Ibeheje byl gang zapojený do dovozu nezdaněného zboží, především elektroniky a oblečení, a systematicky falšoval faktury i další dokumenty, které měly zakrýt skutečný původ a hodnotu zboží. Nehrazením daně z přidané hodnoty vznikla škoda, kterou vyšetřovatelé vyčíslili na zhruba 1,2 miliardy korun.

V říjnu loňského roku zajistili policisté a celníci při akci s krycím názvem Rejdař zhruba 17 milionů na bankovních účtech, dále 2,5 milionu v hotovosti, auta, hodinky a přes 500 palet zboží určeného k prodeji v e-shopech. Zasahovali zejména na území Prahy, Plzeňského a Ústeckého kraje. Tři z obviněných následně skončili ve vazbě.

Podle dřívějších informací Úřadu evropského veřejného žalobce gang působil v letech 2018 až 2021 a dovezené zboží mělo celkovou hodnotu 5,4 miliardy korun. Pachatelé nepravdivě deklarovali, že produkty zamíří do společností sídlících v jiných členských státech EU, čímž by se na ně nevztahovala povinnost platby DPH. Ve skutečnosti ale zboží tajně přepravovali do skladů, odkud věci prodávali online bez zaplacení daně.

Případem se od roku 2019 zabývali ústečtí příslušníci pátrací sekce Generálního ředitelství cel, a to na podnět Generálního finančního ředitelství a ve spolupráci s kriminalisty z centrály v rámci tzv. Daňové Kobry.

O podání obžaloby bude rozhodovat pověřená žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce. Podle Ibeheje je uzavření policejního vyšetřování případu do jednoho roku důkazem efektivní spolupráce bezpečnostních složek na národní i mezinárodní úrovni, včetně spolupráce s evropským žalobcem.