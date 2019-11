‚Ať nechodí domů, čeká tam policie.‘ Podezřelí z daňových úniků za 270 milionů věděli o razii předem

Jeden z hlavních obviněných v kauze daňových úniků za více než čtvrt miliardy údajně dopředu věděl, že si pro něj má přijít policie. Zachytily to nasazené odposlechy. Podezření z úniku informací podle zjištění Radiožurnálu prověřuje generální inspekce. Zkoumá, kdo podnikatele varoval, ale také jestli stihl zničit důležité listiny nebo další důkazy. Kriminalisté mají podezření na daňový únik ve výši 270 milionů. Původní zpráva Praha 6:00 5. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bylo 19. srpna, krátce před sedmou večer, když si Vladimír Handl, jeden z hlavních podezřelých v případu daňových úniků, přepočítával v autě bez jakýchkoliv obav štosy bankovek. Pak odešel domů a právě tehdy podle dvou nezávislých zdrojů z bezpečnostního prostředí zřejmě dostal echo, že si pro něj má druhý den ráno přijít policie.

„Musel mu to někdo říct v čase mezi 19.14 až 19.44. Ještě v sedm hodin to nevěděl, to víme jistě, protože si přepočítával poměrně hodně peněz v hotovosti,“ popisuje Radiožurnálu sled událostí zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Že podnikatel o plánovaném zásahu podle všeho ví, prasklo před osmou večer. Právě tehdy prý totiž obvolával další podezřelé. Handlův telefon ale monitorovali celníci spolu s policií a nastala doslova mela.

Plánovanou razii museli velitelé kvůli vyzrazení urychlit. Oproti původním plánům zasahovali už v noci. Obávali se, že podnikatel uteče, zničí některé důkazy, případně varuje další podezřelé.

„Mohu potvrdit, že informace unikla a z našeho podnětu bylo podáno oznámení generální inspekci. Realizace se musela spustit dřív, hlavní osoby věděly, že pro ně jdeme. Doufám, že to generální inspekce objasní,“ řekl Radiožurnálu šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel Robert Šlachta.

Advokát: Šlo o žert

„Nezlobte se, ale nejsem zbaven mlčenlivosti,“ reagoval na dotaz Handlův advokát Ladislav Maleček. Jeho klient je dosud ve vazbě, stejně jako podnikatel Vladimír Polák, kterého vyšetřovatelé označují za dalšího z hlavních obviněných.

Právě Polákovi měl dát Handl echo o chystané razii.

Polákův advokát Jiří Teryngel přišel s vysvětlením, že šlo ve skutečnosti o žert.

„Pokud jde o inkriminovaný hovor, tak to pan Handl volal do holicího centra, o kterém věděl, že se tam nechává pak Polák stříhat, ale on už tam nebyl. A tak si dělal srandu a říkal jim, že kdyby ho ještě chytli, tak ať nechodí domů, že tam na něj čeká policie. On je rád středem pozornosti. Bylo to žertem,“ prohlásil Teryngel s tím, že jeho klient veškerá obvinění odmítá.

Generální inspekce teď zjišťuje, kdo zásah prozradil. Nebude mít ale lehkou práci. Celkem o razii kromě celníků věděly i desítky policistů z Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem (NCOZ), kteří ten samý den dostali instruktáž, pro koho přesně mají jít a co hledat.

Robert Šlachta striktně odmítl, že by informace unikla od celníků. „Určitě to nebylo od nás. My jsme tu kauzu přes rok zpracovávali, drželi jsme to mezi sebou a celou dobu ta informace venku nebyla,“ řekl Šlachta s tím, že i tohle byl důvod, proč na konci listopadu odchází do civilu.

„Byla to jedna z posledních kapek, kdy jsem se rozhodl, že v tom nechci fungovat. Stav bezpečnostních sborů, hlavně v ekonomických kauzách, je naprosto katastrofální,“ dodal.

Nelegální byznys

Policisté z NCOZ odmítli cokoliv komentovat. „K dotazům náš útvar nebude poskytovat žádné informace,“ řekl pouze mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

Stejně tak se k probíhajícímu šetření nechce vyjadřovat ani Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Celkem policie z krácení daní a účasti na organizované zločinecké skupině obvinila 24 lidí. Podle vyšetřovatelů našli způsob, jak obejít kontrolní hlášení. Skupina prostřednictvím uměle založených společností nakupovala cigarety, které následně prodávala vietnamské komunitě, a to bez dokladů.

„Poté tyto uměle vytvořené obchodní společnosti poskytovaly fiktivní faktury reálným obchodním společnostem, převážně pracovním agenturám, čímž si tyto společnosti fiktivními fakturami snižovaly daňový základ,“ vysvětlila mluvčí celníků Martina Kaňková.

Z policejních dokumentů ke kauze, které má Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že firmy zapojené do celého systému platily za faktury převodem na účet a peníze jim pak hlavní podezřelí vraceli v hotovosti.

Obchodních společností, které si takto mohly samy krátit daně a zároveň pomáhat hlavním podezřelým zakrývat nelegální cigaretový byznys, byly desítky. Vyplývá to ze seznamu firem a lidí, o které se policie v této souvislosti zajímala a který má Radiožurnál k dispozici. Do hledáčku kriminalistů se dostali zejména manažeři, kteří mohli k placení faktur dávat pokyny.

Kriminalisté se zajímají například i společnost Hochtief. „Máme informaci, že v této souvislosti byl vyslechnut jeden náš zaměstnanec,“ řekl k tomu mluvčí jedné z největších tuzemských stavebních firem Michal Talián.

Striktně ale odmítl, že by se Hochtief na systému krácení daní jakkoliv podílel. „Takovou domněnku vylučujeme. A nemáme informace ani o tom, že by byl někdo z našich zaměstnanců obviněn,“ poznamenal Talián s tím, že přímo ve firmě policie nijak nezasahovala.

Průsaky informací

Není to přitom zdaleka poprvé, co elitní detektivové musí řešit podezření na vyzrazení své vlastní razie. Například v roce 2016 rozjeli zatýkání v kauze machinací s insolvenčními řízeními kolem finančníka Petra Sisáka. Během akce zadrželi bez problémů celkem 12 lidí, samotný Sisák ale spolu se svým právníkem Ivem Halou náhle zmizel.

Později se ukázalo, že večer před razií oba náhle vypnuli své mobilní telefony a odjeli do zahraničí. Vrátili se o několik dnů později a dobrovolně se vydali polici s tím, že byli na plánované služební cestě. Jenže úřady byly přesvědčeny, že šlo spíše o rychlý únik před zatčením a tím i zisk času na zničení některých důkazů nebo přípravu strategie obhajoby.

Kvůli únikům informací tehdy státní zástupce vyměnil téměř celý vyšetřovací tým a podal trestní oznámení na inspekci, údajný krtek v řadách detektivů se ale nikdy nenašel. Samotnou kauzu policie dosud neuzavřela.