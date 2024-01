OVĚŘOVNA: Česko o svoji svrchovanost nepřijde. Tvrzení našeho europoslance je hloupost, říká expert

Český europoslanec Ivan David (SPD) komentoval ve videu na svém youtubovém účtu nedávné hlasování Evropského parlamentu. Nepravdivě v něm tvrdí, že europoslanci na konci roku 2023 schválili, že unijní právo je nadřazeno právu členských států, což znamená, že usnesení zneplatňuje článek Ústavy České republiky o její svrchovanosti. Video se šíří v řetězových e-mailech a iROZHLAS.cz tvrzení v něm uvádí na pravou míru v dalším díle seriálu OVĚŘOVNA! Ověřovna! Praha/Brusel 7:00 28. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nadřazenost práva Evropské unie nad právem jednotlivých unijních zemí existuje už od roku 1964 a je jednou ze základních stavebních kamenů evropského práva | Foto: YouTube Ivan David | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Europoslanec David se odkazuje na první článek naší ústavy, který garantuje svrchovanost České republice jako státu. Nově schválená unijní jak sám říká „zásada“ má podle něj tento článek zneplatňovat a z české ústavy tak dělá „cár papíru“.

OVĚŘOVNA: Evropská unie neruší veto ani nemaže pojmy muž a žena, jak tvrdí slovenský europoslanec Číst článek

„Zneplatňuje naši ústavu, protože jestliže se přijme nějaké nařízení, které je v rozporu s naší ústavou, tak automaticky platí to nařízení a nikoliv naše ústava,“ rozvedl svoje tvrzení z videa pro iROZHLAS.cz David.

Kde přesně se jím zmíněná „zásada“ nachází, nechtěl ale europoslanec za SPD říci. „Mně by to trvalo (najít) asi takových 20 minut a nevím, proč bych je vám měl věnovat,“ odvětil na prosbu redakce o konkrétní zdroj.

Podle uvedené časové osy (ve videu Ivan David mluví o době dva týdny před publikací videa 9. prosince) má nové pravidlo, které údajně zneplatňuje část české ústavy, pocházet z hlasování Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2023 o provádění zásady přednosti práva Evropské unie. „Pokud se nevzepřeme, Česká republika jako subjekt mezinárodního práva zanikne, protože už vůbec nebude moci uplatňovat vůli svých občanů,“ varoval také europoslanec ve svém příspěvku na YouTube.

‚Je to hloupost‘

Nadřazenost práva Evropské unie nad právem jednotlivých unijních zemí existuje už od roku 1964 a je jednou ze základních stavebních kamenů evropské legislativy.

Článek 10 Ústavy České republiky Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

„Aby ta mezinárodní smlouva dávala smysl, tak ji samozřejmě žádný signatář smlouvy nemůže jen tak běžným zákonem jednoduše přepsat,“ uvedl europoslancovo tvrzení po dotazu serveru iROZHLAS.cz na pravou míru politolog a expert na zahraniční politiku Evropské unie Tomáš Weiss z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„V principu je to prostě hloupost. Ústava České republiky v článku deset říká, že pokud jsme členy nějaké mezinárodní smlouvy, které dal Český parlament souhlas k ratifikaci, tak jsou tyto předpisy nadřazené českým zákonům, ne ústavě,“ dodal Weiss.

Větší moc

Podle Weisse je základní nepřesnost či nepravda europoslancovo tvrzení, že by unijní státy jakkoliv ztrácely vlastní suverenitu tím, že jsou členy Evropské unie.

„My jsme se suverénně rozhodli, že chceme být součástí tohoto systému a že nemůžeme části zákonů přijímat sami. Na druhou stranu úplně stejně se omezily všechny ostatní členský státy. A tím pádem jsme my, dá se argumentovat, získali větší suverenitu, než jsme měli předtím. Nebo minimálně větší moc. Jsme totiž schopni ovlivnit to, co platí v Německu, ve Francii nebo Švédsku… žádnou suverenitu jsme z logiky věci ztratit nemohli, když kdykoliv můžeme (z EU) vystoupit a nikdo nám v tom nemůže zabránit,“ myslí si Weiss.

OVĚŘOVNA: Lži o covidu na oficiálním summitu v Bruselu? Byla to jen soukromá iniciativa europoslance Číst článek

Pro iROZHLAS.cz dále dodal, že se například na zákony přijímané na evropské úrovni „vždycky dá zeptat Ústavního soudu, nebo to u Ústavního soudu napadnout“

Jediným argumentem ve prospěch „ztráty suverenity“ by podle odborníka na zahraniční politiku Evropské unie mohlo být to, že Česko sice z EU může svobodně vystoupit, ekonomicky si to ale dovolit nemůže. A tím pádem by se dalo tvrdit, že naše suverenita není úplně stoprocentní. I tento úhel pohledu má ale dvě strany.

„Dříve jsme nebyli členy Evropské unie, ale byli jsme na Evropské unii stejně závislí. Byla by tedy otázka, jestli jsme vůbec nějakou suverenitu měli. A pak by se dalo říct, že jsme tu suverenitu asi měli ještě menší. Protože teď aspoň můžeme spolurozhodovat o tom, jak pravidla unie platí,“ uzavřel Tomáš Weiss.

Kde hledat informace o EU Pokud si někdo chce ověřit obdobná tvrzení o tom, jak funguje Evropská unie, doporučuje Tomáš Weiss z FSV UK třeba portál Tvoříme Evropu, na kterém je možné najít přehledné informace o Unii v češtině. Dalším užitečným nástrojem jsou pak podle něj Eurocentra, která se nachází ve většině měst v Česku.