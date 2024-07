Ursula von der Leyenová opět v čele Evropské komise? Nebyla žádná alternativa, míní Vrecionová

Europoslankyně a předsedkyně klubu europoslanců ODS Veronika Vrecionová se bude ucházet o post šéfky zemědělského výboru v europarlamentu. Minulý týden hlasovala pro pokračování Ursuly von der Leyenové v čele Evropské komise. „Daleko důležitější bude, s jakými přijde kandidáty na komisaře. Myslím, že se musí připravit i na to, že budou členové parlamentu ty kandidáty velmi detailně grilovat,“ komentuje Vrecionová v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Brusel 0:18 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nebyla žádná alternativa, tady se nerýsoval žádný jiný možný kandidát v tuto chvíli, říká Vrecionová o von der Leyenové | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Je součástí zákulisního vyjednávání a snahy, abyste byla předsedkyní výboru v Evropském parlamentu, třeba i to, že jste veřejně oznámila, že jste minulý týden v tajné volbě hlasovala pro Ursulu von der Leyenovou při volbě šéfky Evropské komise?

Toto určitě předmětem vyjednávání v rámci parlamentu nebylo, protože předsedkyně Komise je jiná instituce, než je Evropský parlament.

Ale hledá se také většina, aby prošla.

Samozřejmě, že se hledá většina. Nicméně já jsem to při vysvětlování zdůvodňovala jinak. Je to tajná volba, mimochodem, nebyla jsem povinná to nějak oznamovat. To vůbec nebylo součástí dohod, protože já jsem spíš zvažovala jinou věc.

My bychom velmi rádi prosadili co nejvíc z našeho politického programu, mimo jiné například revize některých legislativ v rámci tzv. Green Dealu. Je to věc, o které jsme mluvili před volbami, slibovali jsme to voličům.

A Ursula von der Leyen je nominantka Evropské lidové strany a my, pokud budeme chtít jakékoli změny, úpravy prosadit, pokud budeme chtít, aby příští politika Evropského parlamentu byla spíše středopravicová, řekněme, ne středolevicová, jako byla v minulém volebním období, budeme muset nutně jednat s Evropskou lidovou stranou, pak samozřejmě i s dalšími frakcemi.

Je realitou, že potřebné změny v Green Dealu a v dalších důležitých tématech můžeme prosadit jedině ve spolupráci s Evropskou lidovou stranou.



Chceme být konstruktivní a prosadit co nejvíce z našeho programu.



Proto jsem nakonec Ursulu von der Layen dneska nakonec po řadě… — Veronika Vrecionová (@vrecionova) July 18, 2024

To znamená, že věříte, že by vám to pak mohlo pomoci – to, že jste se veřejně přihlásila k tomu, že jste volila Ursulu von der Leyenovou?

Myslím si, že by nám to potom mohlo pomoci při vyjednávání o případných dalších legislativách, které se budou projednávat. A velmi neformálně jsme o tom s velkou částí EPP mluvili, a proto jsem také chtěla udělat ten vstřícný krok a podpořit jejich kandidátku do Komise, protože jsem vnímala snahu právě od lidovců, že by chtěli některé věci upravit, revidovat.

To, jak se nám to potom povede nebo nepovede, to v tuto chvíli samozřejmě úplně říct neumím, ale chceme se o to minimálně snažit a udělat vše pro to, abychom byli schopni naplnit to, co jsme voličům slibovali. A to prostě bez tohoto kroku není a nebylo možné.

Možná bych ještě doplnila, že i potom, když se volily jednotlivé pozice ve vedení parlamentu, to znamená místopředsedové, kvestor, tak lidová strana absolutně dodržela všechny dohody a byli zvoleni dva zástupci ECR na pozici místopředsedů a zároveň jsme získali pozici kvestora, jak bylo všechno dohodnuté. Proto to vstřícné gesto. Přes všechny možné výhrady, které k Ursule von der Leyen mám, jsem se rozhodla ji podpořit.

„Prostě nebyla žádná alternativa, tady se nerýsoval žádný jiný možný kandidát v tuto chvíli.“

Byla při té volbě vlastně nějaká reálná alternativa? A neměla být nějaká reálná alternativa?

Teď jste řekl jednu velmi důležitou věc. Prostě nebyla žádná alternativa, tady se nerýsoval žádný jiný možný kandidát v tuto chvíli. A já musím říct, že mám i jisté obavy z toho, že pokud by neprošla, tak jelikož ona je Němka, další pokus by pravděpodobně zase přišel z Německa, kde je dneska socialisticko-zelená vláda. A myslím si, že ten další případný kandidát by mohl být, promiňte to vyjádření, daleko horší. Takže neviděla jsem, nevidím nikde nějakou jinou osobnost, která by se rýsovala v případě, že by ona neuspěla. Takže to byl také jeden z důvodů, proč jsem ji podpořila.

A pak bych ještě chtěla říct, že se pořád bavíme o předsedkyni Komise, ale že daleko důležitější bude, s jakými kandidáty na komisaře ona přijde na podzim. Tam si myslím, že se musí připravit i na to, že budou členové parlamentu ty kandidáty velmi detailně grilovat.

Tam také bude čas, například u kandidáta na komisaře pro životní prostředí, si daleko hlouběji povídat o tom, co budeme muset v tom příštím volebním období udělat. Ona má před sebou teď obrovský úkol, aby přivedla a představila kandidáty na jednotlivé komise, respektive na celou tu svou komisi.

Česká republika je devátou nejlidnatější zemí EU. Minulý týden volil Evropský parlament své vedení: předsedkyni, čtrnáct místopředsedů, pět kvestorů. V té dvacítce není ani jeden český zástupce, zatímco jsou tam třeba dva Slováci nebo dva zástupci Rumunska. Co to vypovídá o reálném vlivu Česka v EU?

Já můžu třeba za naši frakci říci, že my jsme ta vyjednávání vedli tak, že jsme poslali kandidáty, na které jsme měli nárok – dva místopředsedy, jednoho kvestora. Všichni ti kandidáti, které jsme poslali, byli zvoleni s tím, že součástí toho vyjednávání u nás ve frakci je to, že já bych případně měla být předsedkyní zemědělského výboru, jestli se to povede.

Rozhodně nominaci od naší frakce mám, za nás si myslím, že naše očekávání a ambice jsou naplněny. Teď mluvím za ODS ve frakci ECR. Pokud vím, tak z jiných frakcí kandidovala pouze paní Dostálová za frakci Patrioti pro Evropu, a tam zkrátka skutečně Andrej Babiš tu delegaci ANO vmanévroval do toho, že se dostali do frakce, která je za tím již zmíněným cordon sanitaire nebo sanitárním kordonem. Tady bych chtěla ale upozornit, že naše frakce ten sanitární kordon nerespektuje. My jsme vždy říkali, že je potřeba komunikovat i napříč.

My už jsme se dotkli toho termínu, o kterém se v poslední době hodně v médiích mluví – cordon sanitaire, faktická izolace některých frakcí. Vy máte zkušenosti s tímto přístupem z minulého volebního období. Jak výrazně může tento přístup, byť je neformální, limitovat šance některé frakce něco prosadit?

Hodně. My jsme byli za tím kordonem jenom částečně, ne úplně všichni z naší ECR v tom minulém volebním období, a myslím, že někteří kolegové to velmi významně pociťovali.

Nicméně frakce Patriotů pro Evropu je za tím kordonem úplně celá. Jsem přesvědčená také o tom, že například Andrej Babiš odešel do této frakce z toho důvodu, že jeho evropská politika vůbec nezajímá, nezajímá ho, co se bude v Evropě dít, a bude hrát takovou politiku jenom před volbami doma. Bude vykřikovat, co všechno on navrhoval a co chtěl změnit, ale že ten parlament mu nevyšel vstříc. Ale myslím, že si to zavinil hodně sám.

Jak europoslankyně hodnotí kandidátský projev Ursuly von der Leyenové? Je chybou, že česká vláda stále nenavrhla svého kandidáta na eurokomisaře? A jak se Veronika Vrecionová dívá na odstoupení Joea Bidena z prezidentského klání? Poslechněte si celý rozhovor v audiu na začátku článku.