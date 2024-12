Černým kašlem se letos nakazilo rekordních 36 tisíc lidí. Jedním z důvodů je současná vakcína

Lidé už ho měli za vymýcený, jenomže nezmizel. Černý kašel letos udeřil nebývalou silou – od ledna do prosince se jím nakazilo přes 36 tisíc lidí a dvanáct z nich zemřelo. To jsou nejhorší čísla za posledních šedesát let. Podle místopředsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly souvisí s touto statistikou zejména současná vakcína. Jaké jsou nejohroženější skupiny? A jak to vypadalo s dalšími infekcemi? Praha 8:38 14. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vůbec nejvíc s chorobou bojovaly děti do jednoho roku, zranitelnou skupinou byli i senioři (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Současná vakcína je méně účinná. Až do roku 2007 se používala jiná látka, která byla připravená z celých bakterií a fungovala téměř stoprocentně. Měla ale řadu nežádoucích reakcí, proto ji nahradila nová a šetrnější varianta.

31:43 Maralí kořen či bazalka posvátná. Některé rostliny snižují stres i brání hnisání plic, popisuje botanik Číst článek

„Je zřejmé, že to opravdu má souvislost s vakcinací, protože nejpostiženější skupinou byla skupina adolescentů a to je skupina, která nebyla už očkována ani jednou dávkou celobuněčné imunity,“ říká místopředseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

Od náctiletých se pak choroba začala šířit dál do jiných věkových skupin.

V uplynulých deseti letech se počty nemocných pohybovaly jen kolem pěti stovek ročně. Letos se podle Státního zdravotního ústavu černým kašlem nakazilo přes 36 tisíc lidí. Necelá tisícovka nakažených pak skončila v nemocnici.

Vůbec nejvíc s chorobou bojovaly děti do jednoho roku, o které se často museli postarat lékaři na jednotkách intenzivní péče. Podle statistik se tam dostala skoro polovina všech nakažených novorozenců a kojenců. Další zranitelnou skupinou byli senioři.

Podle Romana Prymuly se letos černý kašel rozmáhal všude. „To není problematika jenom České republiky, ale v podstatě celé Evropy. To znamená, ty epidemie tady putovaly v různých evropských zemích,“ konstatuje. Česko na tom ale podle něj bylo ve srovnání s řadou zemí hůř.

Jak se bránit?

Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal nabádá k častějšímu přeočkování. Pokud je současná vakcína slabá, měli si ji lidé nechat obnovit každých 12 až 15 let.

23:41 Čím dříve se nemoc odhalí, tím lépe. Prevence je nejdůležitější, říká vyznamenaná zakladatelka Loona Číst článek

„Je potřeba se přeočkovat v dospělosti. Pokud chodíte každých 10 až 15 let na přeočkování proti tetanu, tak tu tetanovku můžete dostat ve formě trojvakcíny. V té vakcíně jsou černý kašel, tetanus a záškrt,“ sděluje Smejkal.

Myslet by na to podle něj měli hlavně zdravotníci, senioři a lidé, kteří pracují s dětmi. Smejkal očkování doporučuje i těhotným ženám. Vakcínu by si měly nechat vpíchnout ve třetím trimestru těhotenství. Tím totiž předají dítěti přes placentu protilátky, takže bude hned po narození chráněné.

S tímto tvrzením souhlasí i Roman Prymula. „Je snaha vyvinout vakcínu, která by byla použitelná krátkodobě vždy na následující sezónu, která by se nemusela aplikovat do svalů, ale v podstatě by byla ve spreji,“ dodává. Nejdál jsou podle něj s vývojem ve Velké Británii. Látka by tak mohla být dostupná do dvou let.

V minulosti mělo Česko problém i se spalničkami a příušnicemi. Podle obou epidemiologů se letos ale nic dramatického nedělo. Případů spalniček lékaři napočítali něco málo přes třicet, příušnice potrápily zhruba 660 lidí. I tady ale Prymula se Smejkalem nabádají k očkování, protože v jiných evropských zemích se ohniska těchto nemocí objevovala, například v Rumunsku.