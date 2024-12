Týdeník iROZHLASu: varovné signály, Babišův střet zájmů a velkolepé finále Zrádců

Ačkoliv se Vánoce nezadržitelně blíží, uplynulý týden mnoho klidu a míru nenabídl. Kromě seriálu o varovných signálech mentálních onemocnění hýbala zpravodajstvím také rychle se vyvíjející situace na Blízkém východě i dění na české politické scéně. A do toho se v českých kinosálech i na televizních obrazovkách sešli Zrádci. Výběr toho nejdůležitějšího přináší pravidelný týdenní přehled iROZHLASu. Newsletter Praha 8:00 14. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Jana Nagyová u pražského městského soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přelom uplynulého týdne rámoval zejména dramaticky rychlý spád událostí v Sýrii, kde došlo k převratu a pádu režimu Bašára Asada po dlouhých 24 letech. Zorientovat se v dění jste se mohli díky shrnujícímu textu od Nely Vejvodové.

Následnou otázku toho, co bude v Sýrii dál, řeší Eliška Orosová. V komplexním analytickém článku přibližuje pohledy odborníků z celé Evropy a rozebírá otázku migrace, návratu Syřanů do země i co by zemi mohlo čekat dál.

A pokud vás Sýrie zajímá ještě víc, určitě si pusťte i epizodu Vinohradské 12, ve které se Matěj Skalický ptá analytika Břetislava Turečka mimo jiné i na to, co teď bude s ruskými základnami v zemi.

Babiš i sokolové

Redaktorky Kristýna Guryčová a Tereza Čemusová se v detailní analýze věnovaly otázce svěřenských fondů Andreje Babiše. Ten se po sedmi letech stane opět přímým vlastníkem akcií holdingu Agrofert, jak by ale mohl vyřešit po volbách případný střet zájmů? Na tuto otázku navazuje také rozhovor s proděkanem VŠE Ladislavem Mejzlíkem, předním expertem na věc.

A Andreji Babišovi, konkrétně s ním spojenému zákonu o střetu zájmů, se dvojice věnuje i v dalším článku. Jak vyřešit otázku takzvaného lex Babiš, jehož některé části zrušil Ústavní soud?

Z politické oblasti si určitě přečtěte také rozsáhlý rozbor situace ve vládní ODS, na které spolupracovali Jakub Grim, Daniela Vítů a Eva Soukeníková, nebo třeba text o kongresu rozrůstajících se Motoristů.

Poslední týdny na domácí scéně také rezonuje krádež více než 40 milionů korun v České obci sokolské. Jak k takové krádeži mohlo dojít a odkud peníze mizely? Dozvíte se v textu o auditu, ke kterému se dostal Tomáš Pika.

Zrada na Křivoklátě

Uplynulý týden ale také provázely zapálené diskuse o dědečcích, tuňácích i jedné mistrně strategické blondýně. Řeč je o Zrádcích, detektivní hře o život, která kromě televizních obrazovek ovládla v neděli i několik desítek kinosálů po celé republice.

„Jedním z velkých úspěchů Zrádců je, že se jim podařilo vytvořit loajální a početný fandom. Hraná tvorba může závidět,“ glosuje úspěch české detektivní hry Kristina Roháčková, která se na Křivoklátě rozhodně nezklamala. Kromě toho si můžete přečíst také rozhovor s poraženou finalistkou o tom, jak se ke zradě ze strany vítězky staví dnes.

Volání o pomoc

Tento týden jste se mohli každý den setkat s textem k seriálu Veroniky Hlaváčové pro Radiožurnál, který prostřednictvím konkrétních příběhů poukazuje na varovné signály, jež bychom měli umět rozpoznat.

Seriál Volání o pomoc se zaměřuje na náznaky toho, že má někdo deprese, sebevražedné myšlenky, je šikanovaný, týraný nebo má poruchy příjmu potravy. „Máma mě nejčastěji bila hadicí od pračky, házela po mně všechno, co jí přišlo pod ruku. Nůž, hrnek nebo vidličku,“ popisuje například v sérii brutální týrání devětatřicetiletá Jana.

Foto týdne

V obnovené katedrále Notre-Dame se konala první mše po ničivém požáru | Foto: Alessandra Tarantino | Zdroj: Reuters

Pro fanoušky mluveného slova

Vladimír Kroc končícího ústavního soudce Davida Uhlíře. Na to, proč podle názoru Ústavního soudu nebyl tzv. lex Babiš II přijat v souladu s Ústavou nebo jestli politici mají mít právo vlastnit média, se v rozhovoru ptal končícího ústavního soudce Davida Uhlíře.

Asociace nájemního bydlení navrhuje, aby se v Česku zachovaly neregulované nájmy, zjednodušilo se vyúčtování služeb i zdanění příjmů z nájmu a výrazně se urychlila výstavba nájemních bytů. Jana Klímová se otázce dostupnějšího bydlení v Česku věnuje v nové epizodě podcastu Peníze a vliv.

zjednodušilo se vyúčtování služeb i zdanění příjmů z nájmu a výrazně se urychlila výstavba nájemních bytů. se otázce dostupnějšího bydlení v Česku věnuje v nové epizodě podcastu Peníze a vliv. Ve veřejném prostoru se dlouhodobě udržuje debata o navyšování koncesionářských poplatků, poslanci tento týden poslali mediální novelu, které se to týká, do dalšího čtení. Jan Bumba se v rozhovoru na zvyšování poplatků ptal generálního ředitele České televize Jana Součka.

