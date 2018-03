Jakub Nakládal

13. 12. 2012 |Pavel Petr, Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Tři zápasy, devět bodů. Takový vstup do sezóny měla česká hokejová reprezentace. Po vítězství na Karjala Cupu dnes národní tým vstupuje do druhého turnaje Euro Hockey Tour. Tím bude Channel One Cup. Češi ho zahájí v 17 hodin a 30 v Helsinkách zápasem proti Finsku.