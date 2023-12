Devět lidí je zraněných po nehodě autobusu s kamionem. Dálnice D8 je neprůjezdná

Při nehodě kamionu s menším autobusem na dálnici D8 mezi Petrovicemi a Libouchcem na Ústecku utrpělo devět lidí zranění. Jeden člověk je zraněný vážně, čtyři jsou zranění středně závažně a čtyři lidé lehce. Míří do nemocnice. Řekl to mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník. Zbylé cestující podle něj odváží hasičský autobus do restaurace. Dálnice je ve směru na Německo uzavřená.

Ústí nad Labem 11:46 14. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít