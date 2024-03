Firmy nechtějí pořizovat nákladní elektroauta, odrazuje je vysoká cena. V Česku jich je jen 19

Potkali jste už na silnici nákladní auto, které jezdí na elektřinu? Pokud ano, zažili jste něco výjimečného. Podle webu Čistá doprava jich v Česku ke konci loňského roku jezdilo jen 19. A z toho deset se jich registrovalo právě loni. Mezi nimi je například elektrické popelářské auto nebo také míchačka na beton. O elektrické kamiony ale spediční firmy moc zájem nemají. A to i přesto, že resort dopravy chce podpořit výstavbu dobíjecích stanic. Praha 10:18 4. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena se odvíjí od kapacity baterie, u kamionů může být dokonce až pětkrát vyšší | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Je to běžné ovládání, jezdí se s tím dobře. Je slyšet akorát kompresor, když se to nastartuje a musí se dotlakovat vzduch. Když je dobité na 100 procent, tak vydrží 300 kilometrů, což je po Praze ideální. Vydrží celý den jezdit a rozvážet beton,“ říká Lof Josif z Rumunska, který jezdí s elektrickým mixem.

Elektrickou míchačku na beton měla zapůjčenou stavební společnost Skanska. O jejím nákupu bude uvažovat, i když je až dvakrát dražší než naftová verze míchačky, která stojí asi 4 miliony korun. Cena se odvíjí od kapacity baterie. U kamionů může být dokonce až pětkrát vyšší. A zatím malý dojezd a vysoká cena odrazují od nákupu elektrických nákladních aut i dopravce.

„Řešíme, jaká bude cena energie, jak pružná bude možnost tankovat. Já musím mít na paměti naše zákazníky, kteří jsou zvyklí na určitý servis. Vstupní cena je obrovská oproti stávající autům se spalovacími motory,“ říká jednatel spedice OK Trans Vladimír Starosta, pro kterou jezdí 1200 kamionů.

Smysl v elektrifikaci nevidí ani malý dopravce s dvaadvaceti vozidly Ondřej Klepáček ze společnosti DOS Brno. „Je strašně těžké vůbec nějakou zakázku získat. Představa toho, že si pořídím auto, které je čtyřikrát dražší a nikam nedojede, je holý nesmysl,“ popisuje.

Nezájem autodopravců se odráží také na prodejích. Z dat Svazu dovozců automobilů vyplývá, že loni dostalo v Česku registrační značku jen 10 nákladních aut na baterie. V zemích Evropské unie to ale bylo přes 5300 vozů. Lídry jsou Německo a Nizozemsko. V Česku ani není dost dobíjecích stanic pro nákladní auta. Ministerstvo dopravy podpořilo jejich výstavbu jednou miliardou korun. Dotační program otevřelo 29. února.

„Mají svoje specifika, měly by být do budoucna schopny obsloužit e-trucky a jejich výkon by měl být 3,6 megawatt. Pro další výzvu máme připravenou i druhou miliardu korun,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Na větší využívání elektrických nákladních aut tlačí emisní cíle Evropské unie. Ty požadují do roku 2025 snížení emisí oxidu uhličitého o dvacet procent. Do roku 2030 nejméně o 35 procent. Podle sdružení autodopravců Česmad Bohemia to není reálné.

„To, jak vypadalo běžné naftové auto před 20 lety a jak vypadá dnes, je jiné. Většina emisí je o 90 procent nižší. Další věc, která nás mrzí a kde se budeme pokoušet ještě lobbovat o nějakou změnu, je fakt, že se úplně pomíjejí další alternativy, třeba syntetická paliva,“ řekl zástupce generálního tajemníka sdružení Česmad Jan Medveď.

Schválené usnesení Evropského parlamentu také stanovuje minimální prodejní kvóty nových těžkých nákladních aut s nulovými emisemi. Tedy těch elektrických nebo na vodík. Těch by se mělo příští rok prodat aspoň pět procent a v roce 2030 dvacet procent.