13. 9. 2010 |Markéta Bartošová, Michaela Vydrová |Zprávy ze světa

Vídeňský dóm svatého Štěpána se zatím přestavovat nebude. Snahy o přebudování tohoto symbolu rakouské metropole musí počkat kvůli vlastnictví přilehlých pozemků. Podle plánu měly v podzemí chrámu vzniknout rozsáhlé prostory, kam by se přesunulo zázemí pro návštěvníky - prodej vstupenek, suvenýrů i kavárna. Vznikl by i nový výtah, kterým by se do katedrály vstupovalo. Projekt za 12 milionů eur kritizovali památkáři i někteří politici.