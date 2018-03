Kerry John

14. 3. 2014 |David Koubek, mta |Zprávy ze světa

Americký ministr zahraničí John Kerry tvrdě kritizoval Venezuelu. Vláda prezidenta Nicolase Madura podle něj musí ukončit to, co nazval kampaní teroru vedenou proti vlastním obyvatelům. Řekl to v americkém Kongresu, který zvažuje zavedení sankcí proti Venezuele. Za poslední měsíc v zemi zemřelo v souvislosti s protivládními protesty 28 lidí.