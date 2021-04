Hamáček prodělal lehký kolaps, lékařskou pomoc ale nepotřeboval. Zrušil svůj úterní program

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) prodělal „drobný kolaps, který se obešel bez lékařské asistence“. V úterý to napsal Radiožurnálu v SMS. Podle mluvčí ČSSD Evy Gregorové zrušil celý svůj úterní program. Pokud mu ale bude lépe, chtěl by se večer zúčastnit grémia sociálních demokratů. Praha 13:46 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Moc se omlouvám, mám za sebou drobný kolaps, který se obešel bez lékařské asistence. Děkuji za pochopení,“ napsal Radiožurnálu ministr vnitra, který je aktuálně pověřen i vedením resortu zahraničí.

Zaorálek se zatím nerozhodl, jestli přijme post ministra zahraničí. ‚Je to vykuchaný resort,‘ řekl Číst článek

Server Blesk Zprávy, který na zdravotní stav šéfa ČSSD upozornil jako první, pak informoval, že na něj „toho už bylo moc“. Na otázku, co přesně se mu stalo, odpověděl: „Asi tlak.“

Mluvčí ČSSD pak potvrdila, že se Hamáček v úterý nebude účastnit jednání ve sněmovně. „Mohu potvrdit, že pan předseda Hamáček měl dnes lehkou zdravotní indispozici, která se ale obešla bez lékařského zákroku. Jeho dnešní program byl zrušen,“ vysvětlila Radiožurnálu.

Podle toho, jak se bude vicepremiér cítit, by se chtěl večer zúčastnit jednání grémia ČSSD. To by mělo projednávat změny ve vládě. V pondělí skončil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), jehož místo měl zaujmout současný šéf resortu kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Ten ale v úterý na tiskové konferenci řekl, že není s pozicí ministerstva zahraničí spokojený. Vadí mu odebrání pravomocí a nejednotnost zahraniční politiky. Podle něj je to „vykuchaný resort“.