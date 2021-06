Fotbalistu Eriksena čekají další testy, které mají odhalit příčinu kolapsu. Pozdravil spoluhráče

Dánského fotbalistu Christiana Eriksena čekají v kodaňské nemocnici další detailní vyšetření, která by měla pomoci odhalit příčinu srdeční zástavy, jež ho postihla v sobotním zápase mistrovství Evropy proti Finsku. Podle pondělního vyjádření jeho agenta je hvězda Interu Milán v dobrém rozmaru a na dálku povzbudil i spoluhráče před nadcházejícím zápasem s Belgií. Ti v pondělí při prvním vystoupení pro média slíbili, že šampionát odehrají pro něj. Kodaň 13:19 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Christian Eriksen | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

„Všichni chceme pochopit, co se mu stalo, a on to chce taky. Lékaři dělají další podrobná vyšetření, chce to čas,“ citoval list Gazzetta dello Sport Eriksenova agenta Martina Schootse. „Christian nic nevzdává. Je s rodinou a všechny zdraví. Mluvili jsme spolu, vtipkoval a měl dobrou náladu,“ dodal.

Eriksen se zhroutil krátce před poločasem duelu s Finskem. Záchranáři museli devětadvacetiletého záložníka Interu přímo na trávníku oživovat pomocí defibrilátoru a poskytnout mu masáž srdce. Zápas pak byl dlouho přerušen, nakonec se ale dohrál a Dánsko prohrálo 0:1.

Další duel čeká domácí tým v Kodani ve čtvrtek proti Dánsku. „Budeme hrát pro Christiana a pro všechny, kteří nás podporují,“ řekl na pondělní tiskové konferenci Pierre-Emile Höjbjerg.

Brankář Kasper Schmeichel už dokonce Eriksena v nemocnici navštívil. „Bylo zatraceně příjemné vidět ho, jak se usmívá a směje, je zase sám sebou, a prostě cítit, že je tady. To bylo skvělé a hodně mi to pomohlo,“ řekl gólman televizi DR.

„Pořád jsme v turnaji. Teď se musíme snažit a uvidíme, jestli dokážeme vyhrát. Uděláme to pro Christiana a pro všechny fanoušky, kteří tam s námi seděli a cítili se stejně bezmocní jako my. Vůbec nepochybuju, že je tenhle tým jednotný a má sílu na to, aby se dal dohromady a dokázal něco mimořádného,“ dodal.

Psychické problémy

Příčiny kolapsu zatím nejsou zřejmé a nejasný je i další vývoj. Bývalý záložník Boltonu Fabrice Muamba, jenž podobou epizodu prožil v roce 2012, ale upozornil, že bez ohledu na fyzické zdraví čeká Eriksena i těžká psychická rekonvalescence.

Muamba, jenž zkolaboval při zápase Anglického poháru a 78 minut ho lékaři oživovali, přiznal, že mu trvalo více než rok, než se se zážitkem vyrovnal.

„Je příliš brzy na to, aby bylo jasno o jeho fyzickém stavu, ale můžu říct, že ho čeká psychická bitva, která je svým způsobem ta nejtěžší část cesty, kterou má před sebou,“ uvedl Muamba ve sloupku pro The Times.

„Moje rada je brát to krok za krokem a dopřát si tolik času, kolik bude potřeba, protože ho to hodně ovlivní, i jeho rodinu. Strach mu v hlavě zůstane, ať už budou doktoři říkat cokoliv. Není snadné se přes to přenést,“ dodal fotbalista, jenž po kolapsu ukončil ve 24 letech kariéru.

Muamba ocenil i přístup fotbalistů, kteří při zásahu zdravotníků na hřišti Eriksena zakrývali svými těly před televizními kamerami, a připomněl, že i oni budou potřebovat psychologickou podporu, aby se s traumatickým zážitkem vyrovnali.

„Nevěděli, jestli jejich kamarád přežije. To, jak se kolem něho dánští hráči semkli, jak ho chránili, to bylo úžasné,“ dodal.