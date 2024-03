Haiti kvůli násilnostem prodloužilo nouzový stav. Důvodem je snaha ‚znovu zavést pořádek‘

Haitská vláda ve čtvrtek o měsíc prodloužila výjimečný stav, který platí kvůli násilnostem v regionu zahrnujícím metropoli Port-au-Prince. Informovaly o tom tiskové agentury s odkazem na úřední věstník. Na chudém karibském ostrově minulý týden vypukla vzpoura několika zločineckých gangů, které se spojily ve snaze svrhnout vládu premiéra Ariela Henryho, jenž stále pobývá v zahraničí. Port-au-Prince 20:02 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Minulý týden na Haiti vypukla vzpoura několika zločineckých gangů | Foto: Ralph Tedy Erol | Zdroj: Reuters

Úřady původně vyhlásily výjimečný stav v neděli v departementu Ouest, který se rozkládá kolem hlavního města. Reagovaly tím na násilnosti, které s cílem sesadit vládu rozpoutaly místní gangy. Ty minulý týden začaly přepadat policejní stanice a několik policistů zabily.

Vnikly rovněž do dvou největších vězení v zemi, odkud pustily na svobodu asi 4000 vězňů. Obsadily hlavní silniční tahy a neúspěšně se pokusily získat kontrolu nad mezinárodním letištěm.

Vláda ve čtvrtek prodloužila výjimečný stav ve zmíněné oblasti do 3. dubna. Důvodem je podle kabinetu snaha „znovu zavést pořádek“ a „dostat situaci pod kontrolu“. Momentálně platný zákaz nočního vycházení by měl podle čtvrtečního oznámení trvat do pondělka.

Španělská verze webu televize CNN ve čtvrtek napsala, že cílem gangů se staly také nemocnice a další zdravotnická zařízení, z nichž některá vyhořela.

V metropolitní oblasti podle stanice funguje v současnosti jediná nemocnice, která od začátku nepokojů ošetřila přibližně sedm desítek postřelených lidí.

Násilnosti vypukly v době, kdy byl premiér Henry na návštěvě Keni. Africkou zemi již opustil, v současnosti ale podle agentury Reuters pobývá v Portoriku a není schopen či ochoten se vrátit do své země.

Americký deník Miami Herald ve středu informoval, že se jej USA snaží přimět, aby souhlasil s vytvořením přechodné vlády a rezignoval. Bílý dům tuto informaci odmítl. USA stejně jako některé další země vyzvaly své obyvatele, aby kvůli násilnostem Haiti opustili.