Záplavy způsobily Lesům ČR škody za 3,2 miliardy korun. Obnova zabere nejméně dva roky

Zářijové povodně způsobily státnímu podniku Lesy ČR škody 3,2 miliardy korun. Záplavy v lesích poničily vodní toky, cesty a poškodily i lesní porosty. Největší škody přívaly vody napáchaly v lesích v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Obnova poničené lesní infrastruktury zabere nejméně dva příští roky, Lesy ČR ji budou financovat z vlastních zdrojů. Uvedl to v pondělí v Kunčicích na Šumpersku generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík. Kunčice (Šumpersko) 12:33 7. října 2024

Ještě letos státní podnik do nejnutnějších oprav koryt vodních toků a lesních cest investuje 130 milionů korun. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku. „Celková výše škod ve finančním vyjádření dosahuje částky 3,2 miliardy korun. Největší poškození máme na vodních tocích ve správě Lesů ČR, tam je ta suma ve výši 2,9 miliardy korun,“ uvedl Šafařík.

Nejvíce škod Lesy ČR evidují na svých vodních tocích spadajících pod Povodí Odry, kde jejich hodnota činí 2,3 miliardy korun. Dalších 500 milionů korun připadá na vodní toky patřící do oblasti Povodí Moravy.

Menší škody na vodních tocích podle Šafaříka hlásí také lesníci z Beskyd, jižních Čech a jižní Moravy. Záplavy na severu Moravy v polovině září na řadě míst poničily i lesní cesty, jejich obnova si z pohledu Lesů ČR vyžádá 285 milionů korun.

„Odhaduji, že do konce letošního roku v případě lesních cest investujeme zhruba 50 milionů korun do nejnutnějších zabezpečovacích prací. U vodních toků budeme muset vynaložit 80 milionů korun,“ podotkl Šafařík. Lesní cesty jsou podle něj v některých záplavami postižených oblastech zcela zničené a lesníci se tam zatím nedostanou do lesů.

Na dalších místech byly poškozené cesty aspoň provizorně opraveny. Záplavy v lesích patřících státnímu podniku Lesy ČR poškodily zhruba 400 000 metrů krychlových dřeva, suma ale podle Šafaříka nemusí být konečná.

V jižních Čechách byly zaplaveny borovicové lesy, neblahý vliv povodní se tam projeví s odstupem času. „Je možné, že porosty uschnou. Budeme to příští rok na jaře sledovat,“ dodal Šafařík.

Lesy ČR budou likvidaci většiny povodňových škod financovat z vlastních zdrojů, jen malou část pokryje pojistka. Mimořádné náklady na obnovu poničeného majetku sníží v příštích dvou letech zisk Lesů ČR, hospodaření státního podniku by ale podle Šafaříka mělo zůstat v kladných číslech.

„Opravy, které budeme realizovat, tak to jsou náklady běžného účetního období. Opravy tak vlastně budou snižovat zisk účetního období, jednoznačně,“ uvedl Šafařík. Na obnovu infrastruktury podnik použije i část peněz z finanční rezervy na pěstební činnost.

Loni Lesům ČR klesl čistý zisk o 24 procent na 3,84 miliardy korun z 5,03 miliardy korun v roce 2022, hlavním důvodem bylo snížení těžby dřeva po odeznění kůrovcové kalamity.

Za letošní první pololetí podnik snížil hrubý zisk meziročně o 27 procent na 2,83 miliardy korun z 3,85 miliardy korun. Příčinou bylo nižší zpeněžení dřeva těženého v mladších porostech a také v polomech. Proti plánu je pololetní zisk více než dvojnásobný.