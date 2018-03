3. 1. 2017 |Pavel Novák |Zprávy ze světa

Ani vysoký plot, ani ostnatý drát na něm neodradí migranty hlavně ze zemí subsaharské Afriky od pokusů dostat se do Evropy. Bohaté zkušenosti s tím mají dvě španělská města ležící na pobřeží Maroka, Ceuta a Melilla. Naposledy se pokusily stovky migrantů přelézt plot v Ceutě na Nový rok. Enklávu Melilla odděluje od africké pevniny více než 11 kilometrů dlouhý plot. I přes ten se někdy snaží migranti dostat do Španělska. Mnohem častější jsou ale případy pašování lidí do Melilly v autě.