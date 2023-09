Čeští hasiči počkají s výjezdem do Maroka jen do odpoledne. Pokud se Marrakéš neozve, tým rozpustí

Čeští hasiči zruší vyslání svého speciálního USAR týmu do Maroka zasaženého zemětřesením, pokud do pondělních 16.00 nedostanou souhlas marocké strany s jeho nasazením. Do té doby tým zůstává v pohotovosti a k dispozici má leteckou přepravu dohodnutou s českou armádou, sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová. USAR (Urban Search and Rescue) tým se specializuje na vyhledávání v sutinách. Praha 11:08 11. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přípravy českého USAR týmu | Zdroj: Hasičský záchranný sbor České republiky | ©

Podle víkendového vyjádření Götzové marocká strana projevila zájem o český záchranný tým a jeho nasazení bylo předběžné schváleno. Nicméně jeho odlet byl pozdržen, protože je nutné počkat na oficiální nótu z Maroka. Bez tohoto dokumentu nelze zahraniční tým do postižené země vyslat, uvedla v neděli večer mluvčí hasičů.

Marocká vláda zřídí zvláštní fond na pomoc lidem po zemětřesení. Záchranné týmy vyšlou zatím čtyři země Číst článek

„Aktuální informace je, že pokud neobdržíme do pondělních 16.00 souhlas marocké strany s nasazením záchranného těžkého USAR týmu, jeho vyslání zrušíme. Do této doby máme také k dispozici leteckou přepravu prostřednictvím Armády České republiky v takovém rozsahu, jako bylo dohodnuto v neděli (2x CASA, 1x Airbus),“ napsala v pondělí ráno novinářům Götzová. V USAR týmu by podle dřívějších informací mělo být zhruba 70 lidí.

Podle mluvčí se v podobné situaci jako český tým ocitli i záchranáři z dalších evropských zemí, například Francie, Německa, Nizozemska nebo Itálie.

To, že Česko stále nemá povolení k příletu hasičů od marocké strany, potvrdil i mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. České velvyslanectví v Rabatu informovalo Maroko, že tým je připraven odletět do čtyř hodin od získání povolení.

Český velvyslanec v Maroku Ladislav Skeřík řekl Radiožurnálu, že jedním z problémů mohou být neprůjezdné silnice k nejvíce postiženým oblastem v horách. Povolení k příletu podle něj zahraniční záchranáři zřejmě nedostali proto, že ještě není možno se k nejvíce postiženým oblastem dostat.

Začalo to obrovským hlukem, jak když padá letadlo, popisuje z místa zemětřesení v Maroku přeživší Čech Číst článek

„Vláda pracuje velmi intenzivně na tom, aby tyto silnice zprůjezdnila,“ dodal.

Nejsilnější zemětřesení za 100 let

Zemětřesení zasáhlo centrální Maroko v pátek večer a podle dosavadních údajů v jeho důsledku zemřelo nejméně 2122 lidí a minimálně 2421 lidí utrpělo zranění. Čeští hasiči byli v pohotovosti od soboty. Mají připravenou techniku a materiál, který pak budou nakládat do armádních speciálů.

Marocké ministerstvo vnitra uvedlo v neděli podle agentury AFP, že zatím přijalo nabídky na vyslání záchranných a pátracích týmů pouze od Španělska, Velké Británie, Kataru a Spojených arabských emirátů.

Český USAR tým mají tvořit hlavně hasiči z Prahy a z Moravskoslezského kraje. Z Moravskoslezského kraje mají letět do Marrákeše téměř tři desítky hasičů, stejně tak z Prahy. Z ostatních regionů jsou počty výrazně nižší. Například z Libereckého kraje to mají být tři hasiči, z toho dva kynologové.

Zemětřesení v Maroku mělo sílu 6,8 stupně, bylo nejsilnější, jaké severoafrická země zažila za posledních 100 let.

Marocká strana cestou postižené prefektury projevila zájem o český záchranný tým, jeho nasazení bylo předběžné schváleno, proto jsme začali podnikat všechny přímé kroky k odletu. Nicméně ze strany politického vedení země bylo řečeno, že je nutné vyčkat, až ČR obdrží ještě… — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) September 10, 2023