Čeští hasiči už nepočítají s vysláním speciálního týmu do Maroka. Z Marrákeše nepřišla oficiální žádost

Čeští hasiči už nepočítají s vysláním speciálního USAR týmu do zemětřesením zasaženého Maroka. Zrušili jeho pohotovost. Do úterního poledne nedostali z Maroka oficiální souhlas s nasazením týmu. Informovala o tom v úterý mluvčí hasičů Martina Götzová. Ničivé zemětřesení postihlo Maroko v pátek večer. Český USAR (Urban Search and Rescue) tým, který se specializuje na vyhledávání v sutinách, byl v pohotovosti od soboty.

