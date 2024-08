Bývalý premiér jako navigátor, informační kampaň a speciální hlášení. Pařížské metro nápor turistů zvládá

Největším překvapením pařížských olympijských her je, že ani Francouzi si nemají na co stěžovat. Přesně tohle napsal americký deník The Wall Street Journal a platí to taky o dopravě. Navzdory obavám z kolapsu městské hromadné dopravy to vypadá, že pařížský dopravní podnik nápor cestujících zvládá.

„Od začátku olympijských her to docela jde. Občas se sice metro zastaví kvůli regulaci provozu a ráno je trochu víc lidí, ale jinak je všechno v pořádku. Myslím, že je to díky dobré organizaci. Všichni měli ze začátku obavy ze všech těch změn. Nakonec to ale dobře dopadlo,“ říká cestující Olivier, který má na sobě bílou košili s vyhrnutými rukávy.

V neklimatizovaných soupravách je totiž v letních dnech horko. Olivier pospíchá do práce. Na Trocadéru vystupuje také Duncan z Velké Británie. „Cesta z letiště byla v pohodě, a to jsme jeli i staršími linkami metra. Všichni jsou přátelští. V metru jsou pracovníci dopravního podniku, kteří jsou ochotní a připravení pomoct. Je to vzor pro další města. Pracoval jsem na olympiádě v Londýně v roce 2012. Myslím, že to taky bylo dobré. Bude mě to bolet, ale musím připustit, že Paříž odvádí výbornou práci. Gratuluji všem,“ říká.

Některá média před OH varovala před kolapsem hromadné dopravy v Paříži. Taky jsem měl obavy, když jsem viděl ve špičce přeplněné metro a lidi, kteří se do souprav nevešli.



Francouzská vláda před olympiádou spustila rozsáhlou informační kampaň v metru, prostřednictvím které vyzývala obyvatele, aby během olympijských her pracovali hlavně z domova. A vypadá to, že Pařížané poslechli a v metru přenechali svá místa turistům.

Řidiči metra mají v konečné stanici pouze minutu na to, aby přeběhli z jednoho konce soupravy na druhý, a pokračují v jízdě. „Provoz metra je plynulý. Pařížský podnik se na olympiádu dobře připravil,“ říká řidič Anis. „V metru je hlášení pro cestující. Máme tu taky lidi, kteří vám ukážou cestu na olympijská sportoviště nebo vás upozorní na zavřené stanice,“ doplňuje řidič informace o fungování metra během her.

Uklízeči a navigátoři

Pařížský dopravní podnik nasadil víc souprav a taky víc uklízecích čet a řidičů. Nebude to ale zadarmo. Za práci během olympijských her zaměstnancům přislíbil tučné prémie, v průměru kolem 25 tisíc korun. K plynulejšímu provozu přispívají taky pracovníci na nástupištích oblečení ve fialových šatech.

„Radím jim, když potřebují najít konkrétní východ z metra, cestu na olympijská sportoviště nebo když nevědí, kde mají přesednout. Zatím to docela jde, lidé jsou v pohodě,“ popisuje jedna z pracovnic jménem Aminata.

Fialovou vestu navigačních pracovníků pařížského metra si v posledních dnech oblékl taky bývalý premiér a současný ředitel pařížského dopravního podniku Jean Castex. Ve stanici metra Saint-Cloud velkou růžovou rukavicí s vystrčeným prstem ukazoval cestujícím směr na tenisový stadion Rolanda Garrose.

"Allez, hop !"



