Metro na lince A mezi Dejvickou a Náměstím Míru přes hodinu nejezdilo. Porouchalo se trakční vedení

Porucha trakčního vedení přerušila v pondělí ráno provoz pražského metra na lince A mezi stanicemi Dejvická a Náměstí Míru. Cestující při tom využívali tramvaje a autobusy. Informoval web Pražské integrované dopravy. Metro už opět jezdí bez omezení. Aktualizováno Praha 7:34 19. 8. 2024 (Aktualizováno: 8:17 19. 8. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Porucha trakčního vedení přerušila provoz metra mezi Dejvickou a Náměstím Míru (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Porucha trakčního vedení přerušila ráno provoz pražského metra na lince A na více než hodinu. Problém se objevil přibližně v 6.30.

Cestující se tak po ránu na lince A svezli jen mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol a stanicemi Náměstí Míru a Depo Hostivař. V úseku, kde byla porucha, museli nastoupit do tramvají nebo do autobusů. Autobusové linky 107 a 147 dopravní podnik mimořádně prodloužil ze zastávky Dejvická do zastávky Staroměstská.

Od zhruba 7.45 už ale opět jezdilo metro bez omezení.