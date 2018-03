Miloslav Vlk

23. 3. 2017 |Filip Jandourek |Zprávy z domova

Lidé se na Pražském hradě loučí s kardinálem Miloslavem Vlkem. Do kadedrály svatého Víta, kde je rakev s jeho tělem vystavená, přicházejí i církevní hodnostáři nebo skauti. Bývalý pražský arcibiskup zemřel minulou sobotu po dlouhé nemoci ve věku 84 let. Tuto sobotu se v katedrále uskuteční zádušní mše a po jejím skončení bude tělo pohřbeno do arcibiskupské hrobky. Vzhledem k omezenému prostoru žádají organizátoři pohřbu, aby lidé nenosili květinové dary. Kardinál Vlk podporoval Domácí hospic Duha v Hořicích a jistě by mu udělalo radost, kdyby lidé, kteří ho měli rádi, toto smysluplné dílo také podpořili, uvádí pražské arcibiskupství.