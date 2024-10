Digitalizace stavebního řízení možná začne odznovu, varuje Kupka. ‚Česko potřebuje bezpečné řešení‘

Vláda uvažuje, jak dál s digitalizací stavebního řízení. Příští týden ve středu rozhodne, jestli se bude pokračovat ve vývoji stávající digitalizace, nebo se začne od začátku včetně zadání nové soutěže na dodavatele. „Stěžejní je, aby v co nejkratším čase do konce letošního roku mohly úřady už rozhodovat snáz,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který je pověřený řízením prací na digitalizaci stavebního řízení Rozhovor Praha 20:04 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka (ODS) | Foto: Jiří Šeda

Doteď jsme neslyšeli o tom, že by se ta současná digitalizace měla zastavit a že by se mohlo začít znovu i s novou firmou. Proč je to teď na stole?

Protože se ukazuje, že v průběhu celého toho procesu přípravy a zadávání jednotlivých soutěží udělalo ministerstvo pro místní rozvoj celou řadu velmi vážných chyb.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem dopravy Martinem Kupkou

Dnes dokonce Městský soud v Brně odmítl žalobu ministerstva pro místní rozvoj proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kdy právě předmětem toho sporu jsou pochybení v předchozím procesu zadávání. A Česká republika nutně potřebuje bezpečné řešení, ne takové, které bude založeno na chybách.

My teď jako vláda určitě vyhodnotíme, jakou cestou je možno postupovat, aby to ani nikoho v budoucnu neohrozilo. A to, co jsme slyšeli i dnes při tom jednání s našimi partnery, se Svazem měst a obcí, Sdružení místních samospráv, asociaci krajů a samozřejmě i komorami včetně komory architektů a třeba také ve spojení se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů, opakovaně slyšeli je, že úřady musejí mít především právní jistotu, že to, co vydají, bude zcela v souladu se zákonem a i v případě možného přezkoumání bude odpovídat zákonu. To je věc, kterou musíme dodat.

7:57 Týdny, či měsíce? ‚Budeme chtít po Kulhánkovi datum nápravy digitálního stavebního řízení,‘ říká Lacina Číst článek

Zítra bude s největší pravděpodobností jmenován nový ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek ze STAN a má převzít další koordinaci digitalizace. Ale vy už 16. října chcete rozhodnout o jejím dalším osudu. Neměl by mít nový ministr čas se s celým stavem také seznámit?

Věřím, že ten čas mít bude. Proto také vlastně už od pátku s ním vedeme velmi podrobnou debatu.

Dnes se toho jednání také účastnil a samozřejmě se zapojí i do přípravy toho materiálu, na jehož základě vláda rozhodne o budoucnosti, o tom, jakou cestou se vydat, co je důležité.

Určitě bychom byli rádi a děláme všechny kroky k tomu, aby ten první krok v rámci jakéhokoli povolovacího procesu byl už digitální. To znamená, když chcete dům nebo když potřebujete stavět silnice či jakoukoli jinou stavbu. Abychom se nevraceli zpět k podávání těch velkých stohů, písemných projektových dokumentací. Nicméně důležité je, abychom dokázali zajistit i pro ty další roky, pro všechny, kteří chtějí stavět, i pro všechny úřady bezpečné řešení.

Začínat znovu?

IT je specializovaný obor. Ta výstavba takto rozsáhlého systému je složitá. Podle čeho se tedy budete rozhodovat, jestli začínat znovu?

Důležitým vstupem jsou právě závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dalším důležitým vstupem bude také odpověď digitální a informační agentury, kterou jsme oslovili s tím, jak ministerstvo pro místní rozvoj v případě těch systému dodrželo zákon o informačních systémech veřejné správy, protože každá instituce, která takový informační systém spouští, musí nejprve požádat o povolení zkušebního provozu i toho ostrého provozu.

A podle informací, které máme, tak k ani jednomu nedošlo. V případě systémů, na základě kterých je teď možné povolovat stavby, to musíme vyhodnotit. Musíme také vyhodnotit ten největší problém, a to je fakt, že na začátku konkrétního zadávání nebylo jasně popsáno, co ten systém má přesně umět, jak to má fungovat a co mají dodat.

Portál stavebníka se zlepšuje. Je nešťastné, že někdo obviňuje úředníky, říká šéf Komory architektů Kasl Číst článek

Slyšeli jsme, že to je předmětem tzv. agilního zadávání, ale v případě IT systémů je nezbytně nutné na začátku přesně stanovit, jaký je výsledek a jakou funkci má na konci ten systém dodávat.

A co je důležité, musí to přesně odpovídat platnému zákonu. A to je bohužel další z problémů těch systémů. Právě teď se dohadujeme, co všechno systémy podle zákona dělají a co nedělají. Dohadováním mám tím na mysli experty a právníky, kteří to popisují.

Zároveň analýza digitálního stavebního řízení, která byla udělaná, popsala, že po technické stránce není ten systém postavený úplně špatně. Technologie jsou relativně moderní, byly utraceny nějaké peníze, systém nějakým způsobem teď funguje, i když zatím s chybami. Není v podstatě nehospodárné začínat znovu?

Toto musíme posoudit a právě proto budeme o stanovisko žádat i orgán, který má na starosti přesně vypořádání dotace, protože ty systémy vznikaly také s podporou národního plánu obnovy.

A i toto musí být jeden z důležitých vstupů pro rozhodování vlády. Vláda se prostě musí vypořádat s tím, která ta cesta by představovala menší a větší riziko. A samozřejmě i, jak se vyrovnat s finančními prostředky, které byly do té dosavadní fáze přípravy vložené. Je úplně jasné, že to nebude jednoduché rozhodování.

Stěžejní ale je, aby v co nejkratším čase do konce letošního roku mohly úřady už rozhodovat snáz i na základě té legislativní úpravy a propojení s těmi starými systémy. To je to, co je vidět nejblíž na dohled. A co je také nejdůležitější pro každého, kdo v Česku chce stavět.

23:47 Nátlak při digitalizaci stavebního řízení? ‚Monstrum se dá udělat z každého,‘ říká Zajíček Číst článek

Důležité je ale také to, kolik ta zakázka nakonec bude stát. Jestli to budou miliardy anebo třeba stovky milionů. Pokud vím, tato zakázka byla rozdělena zhruba do šesti částí. Každá měla mít svého dodavatele kvůli snížení ceny. Bude to tak i nadále, nebo budete případně soutěžit jen nového dodavatele další části anebo všech těch šesti?

Toto rozhodnutí už bude opravdu v rukách Petra Kulhánka jako nového ministra.

Ale v každém případě, ať už půjdeme první, nebo druhou cestou, tak teď musí vzniknout přesný popis toho, co ten systém má přesně dělat, co má umět na konci, aby to odpovídalo platnému zákonu. A aby všechna ta rozhodnutí, která z toho systému vzejdou, tak byla nezpochybnitelná a stavebníci se na ně mohli spolehnout.

Toto je důležitý předpoklad a platí v prvním i v druhém případě. A na základě toho pak ministr Petr Kulhánek rozhodne, jak bude vypadat to zadávání.

Dodávka další fáze projektu digitalizace stavebního řízení už byla vysoutěžena. Vyhrála ji firma Servo. Data smlouvy jsou tedy uzavřené. Pokud byste chtěli znovu soutěžit nového dodavatele, tak nehrozí tu soudy, sankce?

I to právě musíme vyhodnotit, protože jak se ukazuje, mohou hrozit soudy a sankce i v případě, že budeme pokračovat, protože v té věci rozhodl opakovaně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Ministerstvo pro místní rozvoj pochybilo v těch předchozích zadáních. To samozřejmě otevírá příležitost i pro všechny ostatní uchazeče, aby se bránili, protože se prostě budou chtít dočkat transparentní soutěže, která jim byla upřena.