30. 4. 2015 |Petr Vavrouška |Zprávy ze světa

Kolona ruských motorkářů z klubu Noční vlci by se měla zformovat v Bratislavě, uvedl ruský web LifeNews. Ze slovenské metropole by Noční vlci chtěli vyrazit přes Rakousko do Berlína. Slovenské úřady uvedly, že nebudou motorkářům při vjezdu do země nijak bránit. Kolona ale bude pod stálým policejním dohledem.