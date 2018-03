15. 9. 2014 |Blanka Mazalová, kov |Regiony

Jména dvou význačných osobností spojených s dějinami Olomouce by se měla už brzy objevit na mapě města. Zbývá jen, aby názvy Englerovo náměstí a Renderův most schválili olomoučtí zastupitelé. Ti by to mohli stihnout na svém dnešním zasedání.