Povodňové škody dosahují až 17 miliard korun. Menší škody vyřizujeme hned, říká Lenka Slabajová

Přes 11000 pojistných událostí za více než jednu miliardu a 300 milionů korun mají zatím pojišťovny nahlášené od lidí z oblastí zasažených povodněmi. Škody na pojištěném majetku by podle prvních odhadů České asociace pojišťoven mohly dosáhnout 17 miliard korun, čímž by překonaly i povodně z roku 1997. „Škoda ze strany firem možná bude trošku nižší," říká v Ranním interview Radiožurnálu Lenka Slabejová z České asociace pojišťoven. Rozhovor Praha 15:01 18. září 2024

Na mnoha místech voda opadává a ukazují se škody. Jak rychle přibývají hlášení škod od lidí?

Přibývají rychle. Podle našich večerních informací máme nahlášeno už 19 000 pojistných událostí ve výši přes dvě miliardy korun.

A vyřeší pojišťovny pojistné události hned?

Nebo čekají, až budou moct na pojištěná postižená místa vyrazit jejich pracovníci a všechno zkontrolovat a zdokumentovat?

U těch menších pojistných událostí se to řeší opravdu téměř hned, což ukazuje vlastně i jejich počet. Už je vyřízeno 1000 pojistných událostí za zhruba 13 milionů korun. U těch větších bude samozřejmě potřeba, aby tam vyrazil mobilní tým, tedy mobilní technici nebo likvidátoři.

S čím se na vás lidé obracejí nejčastěji? Míněno na pojišťovny. Jsou to škody na nemovitostech nebo na movitém majetku.

Jsou hlášeny obě kategorie škod, protože velká voda zasáhla jak nemovitosti, tak i movitý majetek.

Co všechno je nutné udělat k tomu, aby se povedlo od pojišťovny peníze získat? Jak mají lidé postupovat?

Určitě v momentě, kdy už je to bezpečné a voda opadne, tak udělat takovou první prohlídku. Obejít celou nemovitost, pozemek, vyfotografovat všechno poškození, pokud je tam něco co je nějak důležité zakrýt nebo třeba odstranit spadaný strom apod. tak je ideální spojit se buď s místními orgány, nebo s integrovaným záchranným systémem, aby vypomohli. Potom už můžeme kontaktovat pojišťovnu nebo v případě, že v té oblasti zatím není elektřina ani signál mobilních operátorů, tak začít s úklidem, ale tím způsobem, že větší, dražší věci, případně elektroniku budeme odkládat na jedno místo, kde si to potom bude likvidátor moct prohlédnout.

Už se projevilo, že některé domácnosti mají podle vašich dřívějších statistik podpojištěný majetek, tedy pojištěný na nižší částku, než je jeho skutečná hodnota. Zaznamenali jste to nějak po povodních?

Zatím od pojišťoven nemáme informace tohoto druhu, takže se k tomu nemůžeme vyjádřit.

Odhadujete, že pojištěné škody budou až 17 miliard, což znamená, že by šlo z pohledu pojišťoven o druhou největší katastrofu. Jak pravděpodobné je, že toto číslo bude nakonec ještě vyšší?

Tak tak určitě nechceme spekulovat. Odhad 17 miliard tvoří zhruba půl napůl škody na občanské majetku i na majetku firem. Zatím se zdá, že škoda ze strany firem možná bude trošku nižší, takže bychom nemuseli tuhle částku přesáhnout.