Počkejte, až voda opadne. Pak můžete začít s focením a natáčením škod, radí asociace pojišťoven

Česká asociace pojišťoven vydala povodňové desatero. Popisuje, jak postupovat v případě, že voda poškodí majetek. „U novějších smluv je pojištění proti záplavám obvykle v základním krytí. U starších smluv bylo zapotřebí vždycky ‚zaklikávat', to znamená, že klient si mohl vybrat, jestli si toto riziko pojistí, nebo ne," vysvětluje ve Speciálu Plusu a Radiožurnálu mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík. Praha 13:14 16. září 2024

Jako první platí pravidlo, aby lidé následovali pokyny integrovaného záchranného systému. Leckdy ale evakuaci odmítají kvůli obavám o svůj majetek. Kdy stačí, aby lidé vytvořili fotodokumentaci poškozených věcí?

Hovoříme tady o extrémní situaci, která ohrožuje životy lidí. Nejdříve je proto třeba myslet na své zdraví a zdraví svých nejbližších a počkat, až živel opadne. To jsou priority a naše základní doporučení. Až potom je vhodné začít pořizovat fotodokumentaci.

Člověk může fotit, případně pořizovat videodokumentaci, obojí opravdu pomůže. Ale stále platí – mysleme pořád na naše zdraví. Jestliže chceme začít fotit a zjistíme, že jsme například ztratili mobil, což se může stát, nebo je mobil poškozený, je možné pořídit dokumentaci i zapůjčeným mobilem. Mobil nemusí být nezbytně náš.

Až 70 procent nemovitostí má podle vašich údajů uzavřenou pojistku na nižší hodnotu, než jakou nemovitost skutečně má. Jakou roli to bude hrát během povodní a po nich?

Chci opět připomenout, že se nacházíme ve zcela extrémní situaci, ve které se pojišťovny snaží lidem maximálně pomoct. To se už minulou středou projevilo tím, že jsme vytvořili krizové štáby a posílili naše callcentra.

V případě podpojištěných nemovitostí budou pojišťovny situaci posuzovat zcela individuálně a přihlížet ke konkrétním okolnostem.

Je pojištění proti záplavám obvykle v rámci pojištění domácností, nebo je to forma připojištění?

U novějších smluv je pojištění proti záplavám obvykle v základním krytí. U starších smluv bylo zapotřebí vždycky „zaklikávat“, to znamená, že klient si mohl vybrat, jestli si toto riziko pojistí, nebo ne. Ale nová praxe je, že většinou to je ve všech smlouvách.

Jedna z rad pro lidi, které postihly povodně, je, že s odklízením poškozených věcí by měli začít teprve, až voda opadne, protože je tam ještě spodní voda. Když se na to podíváme z pohledu pojišťovny, kdy je možné začít s úklidem nemovitosti?

Nejprve je skutečně potřeba pořídit fotodokumentaci a pokusit se odhadnout výši škody. Jedná se o první odhad, ale i ten potom pojišťovně pomůže.

Je důležité také zmínit, že pokud je nemovitost poškozená například spadlým stromem nebo stožárem, je potřeba kontaktovat složky integrovaného záchranného systému a domluvit se s nimi na odklizení. Je toho opravdu v jednu chvíli hodně.

Dobré je také preventivně zakrýt poškozené části nemovitosti, aby nedocházelo ke zvyšování škody. Potom už můžeme volat pojišťovnu a škodu v klidu nahlásit.

Povodňové desatero: Následujte pokyny integrovaného záchranného systému.

Vyčkejte, než se živel uklidní, aby nedošlo k ohrožení zdraví.

Když to bude bezpečné, pořiďte prvotní fotodokumentaci situace a poškozených věcí.

Odstraňte věci, nebo za pomoci Hasičského záchranného sboru (či podobné instituce) nechte odstranit věci, které by mohly způsobit navýšení škody a pořiďte jejich fotografie – například zlomený strom, nebo spadlý stožár, odnesený altán apod.

Pokud se jedná o poškozené věci vyšší hodnoty, umístěte je na jedno místo pro prohlídku mobilního technika nebo likvidátora pojišťovny (nevyhazujte je do odpadu).

Poškozené věci, které by mohly způsobit hygienickou či ekologickou újmu, vyfotografujte a odneste na určené místo pro jejich svoz (zasažené potraviny, uhynulá zvířata, chemikálie apod).

Pokuste se identifikovat viditelně poškozené věci či škody na nemovitosti a proveďte laický součet.

Co nejdříve škodu nahlaste své pojišťovně včetně vašeho odhadu výše škody, pojišťovna vám sdělí, zda a kdy přijede na obhlídku mobilní technik nebo likvidátor. Fotodokumentaci můžete zaslat později.

Můžete začít s úklidem, i nadále však pořizujte fotodokumentaci, abyste mohli doložit poškozené věci.

Doplňte hlášení pojistné události o fotodokumentaci a případné pořizovací dokumenty k poškozeným věcem.

