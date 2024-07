‚Rozsudek vnímám jako křivdu.‘ Michal Rath plánuje podat ve sporu o dědictví po svém otci dovolání

Po osmi letech padl pravomocný verdikt ve sporu bratří Rathů o dědictví po jejich otci Ratmírovi.

Odvolací Městský soud v Praze rozhodl, že podepsaná závěť je platná. David Rath by tak měl zdědit desítky milionů korun z otcových bankovních účtů či jeho podíly v několika nemovitostech.

Definitivní konec to ale být nemusí. Jeho starší bratr Michal Rath stále pokládá verdikt za „nezákonný a nespravedlivý“ a plánuje dovolání k Nejvyššímu soudu.

Vlekoucí se spor se týká poslední vůle sepsané Ratmírem Rathem dva měsíce před jeho smrtí, záhy poté, co prodělal infarkt. Okolo vzniku závěti panují nejasnosti. Původní zpráva Praha 5:00 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři Rathové vedou spor o dědictví po otci osm let | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Rozsudek vnímám jako křivdu, jako nezákonný a nespravedlivý,“ komentoval nyní pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál verdikt odvolacího senátu Městského soudu v Praze Michal Rath s tím, že se prvostupňový, ani nový odvolací senát nevypořádaly s nalezenými vadami minulého odvolacího soudu.

Rozsudek o dědictví mě pobouřil, je nespravedlivý. Odvoláme se, říká po prohraném soudu Michal Rath Číst článek

To znamená například s tím, že i podle znalce, kterému policie zadala vypracování posudku, není možné u jednoho z písmen prokázat, že bylo napsáno skutečně Ratmírem Rathem. Což podle Michala Ratha budí pochyby o celé závěti.

„Bylo napsáno do textu závěti jinou tužkou ale prokázat, že to učinil otec nelze. Městský soud řekl že je to jen jedno písmeno a že to nemá vliv na závěť ve smyslu komu otec majetek odkázal a uznal platnost závěti,“ vysvětluje.

‚Soudy selhaly‘

„Nový obvodní soud to krátce řešil, aby se neřeklo a nebylo vše příliš nápadné, nic ale neodstranil a rozhodl zcela stejně vadně. Na naše podané odvolání, že se nařízená náprava nestala, nereagoval a následně se ani odvolací Městský soud v Praze ničím věcně nezabýval a rozsudek ihned potvrdil, jako správný, úžasný a bez vad,“ popsal Michal Rath naštvaně.

I proto se chce ještě bránit dovoláním k Nejvyššímu soudu. „Nelze být jen trochu těhotný. Právní stát také buď je, nebo není. A to je v tomto případě otázka pro Nejvyšší soud. Když obvodní soud i Městský soud v Praze v řízení selhaly. Když selže i Nejvyšší soud, pak je to v háji a zbývá už jen Ústavní soud,“ naznačil dále, že řízení zdaleka nekončí.

A co na to jeho bratr David Rath? Ten na opakované telefonáty nereagoval. Jeho advokát Adam Černý pak pro iROZHLAS.cz pouze uvedl, že rozhodnutí soudu, které dalo jemu a jeho klientovi za pravdu, respektuje a vyjadřovat se k němu nebude. Stejně tak se nechtěl vyjádřit ani k záměru Michala Ratha dovolat se k Nejvyššímu soudu. „Jde o jeho právo. Ať dělá, co uzná za vhodné,“ řekl pouze.

Součástí dědictví je i podíl Ratmíra Ratha v hospodě Na Růžku v Roudnici nad Labem | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nemovitosti i miliony

Dědictví po Ratmíru Rathovi přitom není malé, jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz. Jeho součástí jsou třeba i podíly v nemovitostech s pozemky v Praze, Mariánských Lázních či Dubé na Českolipsku – o čemž vypovídá pohled do veřejných rejstříků skrze Ratmírovo jméno.

„Spadá tam poměrně velký prokázaný majetek nemovitý a finanční,“ potvrdil Michal Rath s tím, že „je možnost důvodně spekulovat i o dalším majetku mimo soupis“.

Účelově převáděný podíl? Roudnická hospoda Na Růžku, která je rodinným majtekem Rathů, je navíc předmětem i dalšího sporu. Exposlanec David Rath začátkem roku 2020 využil moment, kdy mu soudy uvolnily – do té doby zaplombovaný majetek kvůli trestnímu stíhání – a většinu svých nemovitostí nebo podílů v nich prodal své rodině. A to značně pod cenou. To byl i případ roudnické hospody, která měla za půl milionu korun přejít na firmu Czech Clinic Evy Rathové, manželky Davida Ratha. To se ale nelíbilo Michalu Rathovi, který to označoval za účelový převod, při kterém navíc jeho bratr obešel Michalovo předkupní právo, čehož si byla podle něj firma při nákupu vědoma. Podal na ni proto žalobu a po verdiktu Nejvyššího soudu v Brně, který dal za pravdu Michalu Rathovi, se celá věc vrátila ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Jednou ze zmiňovaných nemovitostí je třeba roudnická hospoda Na Růžku, ve které bratři vlastní shodně třetinový podíl a jejich otec pak vlastnil zbylou třetinu. Kdo získá otcův podíl, získá logicky většinu v nemovitosti.

Nakonec je součástí řízení i zhruba 11 milionů korun na Ratmírových bankovních účtech v tuzemsku a zřejmě také 8 milionů korun, které zabavila policie při domovní prohlídce u Davida Ratha v roce 2012.

Tehdy ho zadržela kvůli korupci, za kterou byl později odsouzen. Bývalý hejtman ale vždy trval na tom, že šlo o peníze, které naspořil jeho otec.

Spor o dědictví

Celý spor má počátek v okamžiku, kdy se Ratmír Rath dva měsíce před svou smrtí rozhodl zničehonic změnit závěť a odkázat většinu dědictví mladšímu ze svých synů – Davidu Rathovi.

Závěť, kterou server iROZHLAS.cz před lety zveřejnil, byla sepsána 18. 6. 2014 a obsahuje pouze dvě věty: „Já Ratmír Rath odkazuji veškerý majetek svému synovi MUDr. Davidu Rathovi, bytem v Hostivici. Psáno při plném vědomí, bez nátlaku.“

Tuto závěť měl podle pravomocného rozsudku sepsat přímo Ratmír Rath, a to za přítomnosti svědkyně Šárky Staruchové, která u něj sloužila jako zdravotní sestra a která při podpisu závěti asistovala.

Závěť Ratmíra Ratha | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

Problém je, že Ratmír závěť sepisoval v době, kdy ho v jeho ordinaci postihl infarkt. Jeho synové se rozcházejí v tom, jak silný infarkt to byl a jak mohl rozhodovací schopnosti jejich otce v danou chvíli ovlivnit.

Podíl v rodinné restauraci i hospodaření firmy. Jeden spor bratrů Rathů soud vrátil, druhý uzavřel Číst článek

Ve prospěch verze Davida Ratha svědčil záznam záchranné služby, která na místo během několika minut dorazila. Podle něj nevykazoval Ratmír Rath dechové obtíže, byl stabilizovaný a sám si posuzoval EKG, které mu natočili. Podobně mluvil i záznam z Ústřední vojenské nemocnice, kam byl sanitkou převezen.

Dalším sporným momentem je telefonát, který David Rath v té chvíli se svým otcem absolvoval. Zatímco expolitik tvrdil, že se hovor týkal pouze zdravotního stavu jeho otce, který odmítl převoz do nemocnice, jeho starší bratr oponoval, že David Rath jejich otce při telefonickém hovoru přiměl k sepsání závěti v jeho prospěch.

Další spory bratří Rathů Kromě sporu o prodej podílu v roudnické hospodě se bratři soudí také kvůli domu ve Zbuzanech, který opravil a ve kterém bydlí Michal Rath. David Rath si totiž v domě zřídil trvalé bydliště, podle svého bratra Michala proto, aby tam „nalákal“ exekutora, který zabavoval jeho majetek kvůli neplacení peněžitého trestu. Kromě toho se expolitik snaží od svého bratra zpětně vysoudit nájemné za uplynulé tři roky.

Podle jedné z dřívějších výpovědí Davida Ratha před soudem otec závěť sepsal kvůli jeho sporům s bratrem Michalem.

Konkrétně proto, že Ratmír považoval Michala za „zrádce“, který se proti Davidovi „spolčil s policií“. Michal ale uváděl, že David svého otce k podobnému závěru přesvědčil lstí, protože „měl nepochybně zájem“ získat Ratmírův majetek celý.

„S otcem jsem vycházel normálně, jedinou rozepří, kterou jsme měli, bylo, že zastával názor, že bratr není korupčník a vše bylo na něj pouze nastrčeno. Nemluvili jsme o tom, protože jsem věděl, že ho jeho dojem, že bratra zavřeli nespravedlivě, hrozně popouzí. Jinak až do smrti otce jsem s ním vycházel dobře, nebyl důvod k nějakému vydědění pro naše neshody,“ popsal Michal Rath pro iROZHLAS.cz.

O žalobě Michala Ratha dvakrát rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 6, pokaždé ji ale zamítl. Vycházel při tom mimo jiné i ze znaleckého posudku, který zkoumal pravost závěti a který si nechala vypracovat policie.

Ačkoliv poprvé odvolací soud rozsudek zrušil a přikázal opakované projednání případu, podruhé už prvoinstanční verdikt potvrdil. „Rozsudek soudu prvního stupně jsme shledali věcně správným,“ uvedla členka odvolacího senátu Lada Závišková.

Spor o dědictví srpen 2014 - Podle Davida Ratha sepisuje jeho otec závěť, v níž mu vše odkazuje. Podle Michala Ratha jde pouze o nevěrohodný cár papíru, pomocí něhož ho chce bratr připravit o jeho část dědictví.

- Podle Davida Ratha sepisuje jeho otec závěť, v níž mu vše odkazuje. Podle Michala Ratha jde pouze o nevěrohodný cár papíru, pomocí něhož ho chce bratr připravit o jeho část dědictví. srpen 2014 - Dva dny po sepsání závěti Ratmír Rath podstupuje operaci srdce.

- Dva dny po sepsání závěti Ratmír Rath podstupuje operaci srdce. říjen 2014 - Ratmír Rath umírá.

- Ratmír Rath umírá. listopad 2014 - David Rath nese závěť ze srpna k notáři.

- David Rath nese závěť ze srpna k notáři. prosinec 2014 - Krátce před Štědrým dnem oznamuje David Rath bratrovi informaci o existenci závěti, která Michala Ratha připravuje o většinu dědictví.

- Krátce před Štědrým dnem oznamuje David Rath bratrovi informaci o existenci závěti, která Michala Ratha připravuje o většinu dědictví. přelom roku 2015 a 2016 - Michal Rath kvůli sporům o dědictví podává na bratra žalobu.

- Michal Rath kvůli sporům o dědictví podává na bratra žalobu. leden 2022 - rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 - David Rath měl podle něho dědit oprávněně.

- rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 - David Rath měl podle něho dědit oprávněně. březen 2022 – odvolání Michala Ratha proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6.

– odvolání Michala Ratha proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6. říjen 2022 – odvolací senát zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6, nařídil mu případ dědictví znovu projednat.

– odvolací senát zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6, nařídil mu případ dědictví znovu projednat. únor 2024 – nový rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 – opět určuje, že závěť je platná a David Rath je tedy oprávněným dědicem.

– nový rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 – opět určuje, že závěť je platná a David Rath je tedy oprávněným dědicem. duben 2024 – Michal Rath se proti rozsudku znovu odvolává.

Michal Rath se proti rozsudku znovu odvolává. červen 2024 – odvolací senát tentokrát potvrzuje prvoinstanční rozsudek – David Rath je platným dědicem.