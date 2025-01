Rath prodal v tichosti polovinu domu ve Zbuzanech. Bydlí v něm jeho bratr, ten o prodeji nevěděl

David Rath prodal svůj podíl v rodinném domě ve Zbuzanech, který vlastnil napůl s bratrem Michalem. O dům přitom bratři vedou stále soudní spor a Davidův podíl měl sloužit i k umoření expolitikova dluhu z peněžitého trestu, který mu vyměřil soud za korupci. Dluh bývalý středočeský hejtman zničehonic uhradil na podzim 2023. Zda náhle získané peníze souvisí s prodejem části nemovitosti, odmítl expolitik komentovat. Původní zpráva Zbuzany 5:00 24. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath prodal část domu | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Profimedia

„Tuto novou zkušenost s mým bratrem se nyní dozvídám od vás,“ reagoval Michal Rath na dotaz, zda ví, že jeho bratr a expolitik David Rath prodal svůj poloviční podíl v rodinném domě ve Zbuzanech. Tedy v nemovitosti, kterou Michal Rath opravil a ve které s rodinou žije.

Jak vyčetl server iROZHLAS.cz z kupní smlouvy, transakce se uzavřela během loňského října. Bývalý středočeský hejtman prodal svou polovinu domu za 5,2 milionu korun, tedy zhruba za částku, na kterou se dříve odkazoval při svých mediálních vyjádřeních.

Jde přitom o výrazně více, než na kolik odhadl cenu poloviny nemovitosti znalec pro exekutora Ivo Luhana, který vymáhal po Davidu Rathovi splácení druhé poloviny jeho peněžitého trestu za korupci. Tomu se totiž exhejtman vyhýbal. Většinu jím vlastněných nemovitostí před tím prodal pod cenou své rodině.

Kde si podíl naopak ponechal, byl právě rodinný dům ve Zbuzanech. Tam si v roce 2020 David Rath také převedl své trvalé bydliště. Jak vysvětlili před lety serveru iROZHLAS.cz právníci, mohlo jít o pokus navést zmíněného exekutora, aby tak Rath umořil svůj dluh a zkomplikoval život třetí osobě – tedy svému bratrovi, se kterým už v té době vedl soudní spory.

Exekutor se na dům pak opravdu zaměřil a dokonce Rathův podíl umístil do exekuční dražby. K té ale nakonec nedošlo. David Rath totiž na poslední chvíli zbývající část peněžitého trestu – zhruba 4,3 milionu korun – soudu v listopadu 2023 splatil.

‚Co je vám do toho?‘

Kde bývalý středočeský hejtman, který tvrdil, že žádný majetek nemá, k milionům přišel, dodnes nevysvětlil. Policejní vyšetřování pouze prokázalo, že peníze nepocházely z trestné činnosti. Částka za prodej domu ale zhruba odpovídá dluhu s případným úrokem.

„Mohl mu půjčit 4,5 milionu. Jako věřitel ale nechcete za rok vrátit stejnou částku. Chcete k tomu nějaký úrok. Protože tehdy byla vysoká inflace, úroky se na nebankovním trhu pohybovaly až okolo 19 procent, přibližně by to tak výši kupní ceny podílu odpovídalo,“ zvažuje teorii advokát Petr Němec, který se dlouhodobě věnuje dluhové problematice.

Zda prodej domu se splacením peněžitého trestu nějak souvisí, ale nechtěl David Rath komentovat. „A co vlastníte vy? Kolik berete v Českém rozhlase? Nebo zeptám se jinak: Nejste trošku drzý? Co je vám do toho? Na shledanou,“ reagoval na dotaz o prodeji své části domu a položil telefon.

Sdílnější nebyl ani nový vlastník poloviny zbuzanského domu, kterým je Jiří Froněk, rakovnický podnikatel a předseda tamního fotbalového klubu. „Je to moje soukromá věc, obchodní záležitost,“ zopakoval několikrát po dotazech, proč část nemovitosti od Davida Ratha odkoupil.

Odmítl komentovat i to, zda ho expolitik napřímo oslovil s konkrétní nabídkou. Vyloučil ale, že by se k domu dostal jiným způsobem. „Nekoupil jsem ho v žádné dražbě. Já se v nemovitostech trošku pohybuju. Chápal jsem to jako investiční příležitost,“ vysvětlil a hovor s poděkováním za dotazy ukončil. Nevysvětlil tak, proč se rozhodl koupit nemovitost zatíženou soudními spory, která se – na rozdíl od ostatních domů v jeho portfoliu – nenachází v těsné blízkosti Rakovníka.

Dům ve Zbuzanech. Svůj podíl v něm David Rath prodal | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rakovnického podnikatele se pokoušel coby vlastník druhé poloviny nemovitosti kontaktovat také Michal Rath. „Pan Froněk mi řekl, že tu smlouvu považuje za platnou. A že je ochoten se se mnou na toto téma bavit až na začátku března, po jeho návratu z dovolené,“ přiblížil Michal Rath obsah rozhovoru serveru iROZHLAS.cz.

K prodeji podílu na domě došlo navzdory tomu, že ještě neskončil soudní spor o vypořádání nemovitosti. Aktuálně leží u odvolacího Krajského soudu v Praze. Podle Michala Ratha o tom Froněk ví. „Údajně je v kontaktu s bratrovým advokátem,“ vysvětlil.

Dům ve Zbuzanech podle Michala Ratha bratři získali od svých rodičů, kteří za něj zaplatili asi 180 tisíc korun. Michal ho pak během následujících 30 let na vlastní náklady přestavěl. Kromě sporu o vypořádání domu, který je u odvolacího Krajského soudu v Praze, vedli bratři také spor o nájemné, které začal David Rath po Michalovi jako poloviční vlastník nemovitosti požadovat. Spory o dům by teď měly přejít právě na podnikatele Froňka.

Kdo je Jiří Froněk? Jak vyplývá z veřejných rejstříků a katastru, podnikatel Jiří Froněk vlastní aktuálně dvě firmy a několik nemovitostí v Rakovníku a jeho okolí. Dva domy vlastní přímo v Rakovníku, v jednom z nich má i trvalé bydliště. Jako spoluvlastník na základě věřitelského zástavního práva figuruje ještě v rodinném domě v obci Senec na Rakovnicku a v nedalekých Lišanech vlastní několik zemědělských pozemků. Dům ve Zbuzanech tak je jedinou jeho nemovitostí, která se v jeho „portfoliu“ odlišuje, protože je od Rakovníka vzdálena 60 kilometrů. Froněk figuroval od roku 2013 v kauze dotace na rakovnické hřiště s umělým povrchem. Celý případ skončil v roce 2020, policie podle serveru Denik.cz konstatovala, že se trestný čin nestal, a celá kauza se uzavřela tím, že sportoviště převzalo město.