Předčasné splácení hypotéky se může od září prodražit. Jsou ale možnosti, jak se pokutě vyhnout

Předčasné splacení hypotéky se může už příští měsíc výrazně prodražit. Místo dosavadních stovek korun klienti bankám od září zaplatí i desetitisíce navíc. Změny zavádí novela zákona o spotřebitelském úvěru. Kromě vyšších sankcí za předčasné splacení ale dává lidem i další možnosti, jak hypotéku splatit v předstihu, a přesto se pokutě vyhnout. Praha 11:15 7. srpna 2024

Teď může klient splatit bance hypotéku kdykoliv a uhradit přitom pouze poplatek za administrativní náklady. Ten se pohybuje od 800 korun do zhruba 5000. Nově si od září budou moct banky účtovat až jedno procento z ještě nesplacené částky.

„Nová pravidla se vztahují pouze na situace, kdy se klient rozhodne porušit smlouvu a odejít ze závazku v průběh u fixace. Po skončení fixace, například tříleté, je možné úvěr splatit bez poplatků,“ říká pro Radiožurnál mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša. Změny se dotknou nových smluv. Těch stávajících se budou týkat až po začátku nové fixace úrokové sazby.

Podle odhadů na základě dat hypotečních bank se letos refixace týká zhruba 80 tisíc lidí. Kdo tedy stihne uzavřít novou fixaci do září, nebude muset ještě nová pravidla řešit.

Nahradit starou hypotéku novou hned a nečekat do září se podle analytika společnosti Broker Consulting Martina Nováka vyplatit může. Záleží ale na tom, jak vysoký má klient úvěr, kolik let mu zbývá do konce fixace a taky na podmínkách, které mu například konkurenční banka nabídne.

„Pokud máte přes šest procent sazbu a vidíte, že v tuhle chvíli mohou být sazby kolem 5,5, tak je dobré se minimálně zeptat, ať už u stávající banky nebo někde jinde,“ doplňuje Novák.

Když se zaměříme jen na poplatky, tak například člověk, který by si půjčil pět milionů korun na začátku roku s dobou fixace na pět let a chtěl by hypotéku refinancovat kvůli nižším úrokům letos na podzim, tak může za předčasné splacení nově zaplatit až 50 tisíc korun. Ale to se může vyplatit i za nových podmínek, pokud jsou rozdíly mezi úroky u současné a budoucí smlouvy výrazně odlišné.

Už v současnosti můžou klienti splatit hypotéku po konci sjednané fixace, tedy předčasně, zdarma, ale novela tyto možnosti ještě rozšiřuje. „Každý rok je možné splatit až 25 procent z jistiny k výročí podpisu úvěrové smlouvy bez jakéhokoliv poplatku. Dále existují zákonem definované výjimečné situace jako například úmrtí jednoho z dlužníků nebo pojistná událost,“ přibližuje hypoteční specialistka srovnávače Ušetřeno Pavla Petlachová.

Sankce nově nebude hrozit třeba při prodeji nemovitosti, které se úvěr týká, ale za předpokladu, že ji klient vlastní alespoň dva roky. Nebo při vypořádávání společného jmění manželů.

„Novela zákona by mohla částečně zamezit tzv. hypoteční turistice, kdy klienti přecházejí od jedné banky ke druhé a banky si na to stěžují. Zároveň by to mohlo pomoci i ochraně samotných klientů před neuváženým refinancováním hypoték,“ říká hypoteční specialista společnosti Bydli Daniel Horňák.