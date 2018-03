23. 7. 2014 |Lenka Jansová, Simona Bartošová |Zprávy z domova

Policie bude zřejmě moci odtahovat auta, která parkují na místech pro rezidenty, stejně jako dosud. Senát totiž odmítl návrh poslance Stanislava Humla z ČSSD, že by policie musela nejdříve nasadit botičku. Odtáhnout auto by mohla až v případě, že by se motorista do 24 hodin nepřihlásil. V praxi by to znamenalo, že by nebylo možné odtahovat vozidla poslanců ani senátorů - těm zákon zakazuje botičku nasadit.