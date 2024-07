Šéfka Národní galerie neodstoupí. ‚Činnost instituce paralyzována není,‘ říká po rezignaci odborníků

Rezignace odborníků na posty v komisích a podpisy pod petici kritizující vedení galerie a požadující její restrukturalizaci. Kauza, která poslední měsíc hýbe částí umělecké scény. Ředitelka Národní galerie Praha Alicje Knast přesto odmítá, že by chybovala a upozorňuje, že se signatáři petice i nadále jedná. „Každý z nich ode mě dostal dopis s žádostí o schůzku, takže čekám na odpovědi,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 17:47 12. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Činnost galerie paralyzována není, říká k rezignaci 23 členů odborných rad a komisí Národní galerie ředitelka NGP Alicja Knast | Zdroj: Profimedia

Jaké kroky vedení galerie udělalo ke zklidnění situace?

Nabídli jsme panu bývalému vedoucímu Musílkovi řešení, že zůstane ve funkci manažera projektu, pokud ho dostaneme. Je fakt, že pan Musílek si ještě vzal čas na rozmyšlenou.

O co ve sporu jde Odborníci i populární osobnosti podepisují petici za restrukturalizaci Národní galerie. Spouštěčem nespokojenosti byla podle Jany Zapletalové, vedoucí katedry dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci výpověď pro Martina Musílka, který působil na pozici vedoucího odboru vědy a výzkumu Národní galerie. Odborná komunita ho uznává jako renomovaného odborníka a skvělého manažera a půjde podle ní velmi těžce nahradit. Na členství v radách a komisích od června rezignovalo 23 z 26 specialistů napříč muzejními a galerijními institucemi, jako jsou univerzity či Akademie věd. Ředitelka Národní galerie Alicja Knast napsala signatářům petice veřejný dopis, kde vyjádřila snahu záležitosti řešit.

Signatáři petice na podporu Martina Musílka říkali, že nezpochybňují vaše právo odvolat podřízeného, bývalý vedoucí měl ale podle nich v instituci klíčovou roli. Spojoval experty z různých oblastí, navazoval vztahy Národní galerie s akademickou sférou a dalšími oborovými institucemi po celé republice i na mezinárodní úrovni. Říkají také, že v pozici šéfa odboru vědy a výzkumu je nenahraditelný. Neuvažujete o tom, že byste ho vzala zpátky, že byste to odvolání z tohoto důvodu stáhla?

Ne. Myslím, že to, jak se někdo dívá na chod galerie nebo na přímý kontakt se zaměstnanci, je jen jedna strana mince. Ale druhá strana je, že pro chod Národní galerie jsou velmi důležité i jiné věci. Do podrobností bych se nechtěla pouštět – je to jen mezi mnou a panem Musílkem, nechci to probírat veřejně. Pravda je, že tato pozice je velmi komplikovaná.

Především bych ale chtěla zdůraznit, že od mého nástupu je provoz Národní galerie stabilizován. Fluktuace se zmenšila, počet odborných pracovníků je nejvyšší od roku 2017. Myslím, že to jde ruku v ruce. Pan Musílek určitě ten odbor vedl, je jeho tváří, ale za těmi výsledky je obrovská práce celého týmu

To znamená, že neuvažujete o tom, že byste to odvolání vzala zpět?

Ne.

Odešli někteří garanti, někteří členové komisí, bylo jich tuším 23 z 26 specialistů. Co jste udělali pro to, aby se vrátili? Proběhly nějaké schůzky se zástupci odborné veřejnosti, respektive signatáři petice, tak, aby tyto komise mohly znovu pracovat?

Každý z těch signatářů petice ode mě dostal dopis s žádostí o schůzku, takže čekám na odpovědi.

Zatím se nikdo neozval?

Neozval. Druhá věc jsou volné vstupy, což je určitě v Česku strašně citlivé téma. Chápu, že se zdá, že dát volný vstup je strašně jednoduché, ale bohužel česká legislativa říká, že jako ředitelka sama nemůžu o volném vstupu jen tak rozhodnout.

Musí tam existovat nějaká spolupráce či jiný důvod proč by měl být ten vstup volný. Takže jsme třeba připravili memorandum s Univerzitou Karlovou, které bude v srpnu podepsané. A také jsme poslali signatářům toho dopisu, aby se na tu šablonu podívali a navrhli, jak bychom to mohli udělat s jinými katedrami, aby to těm pracovištím vyhovovalo.

To znamená, že je to stále v jednání a není v nějaké blízké době pravděpodobné, že by galerie umožnila volný vstup například studentům dějin umění?

Mluvíme o novém akademickém roce, kdy bychom mohli dát těmto skupinám a učitelům možnost, aby tu v rámci výuky mohli být.

‚Všichni pokračují ve své práci‘

Nakolik má v tuto chvíli absence těchto expertů vliv na chod Národní galerie? Třeba konkrétně na akvizice? Není celá instituce tím odchodem do jisté míry paralyzovaná?

Odstoupení odborníků z poradních orgánů Národní galerie urgentně řešíme a velmi nám záleží na tom, abychom věci dali brzy do pořádku. Činnost galerie ale paralyzována není. Vědecká rada může i po rezignaci jedné členky pokračovat v práci. V edičním oddělení práce pokračují a galerie postupně osloví další odborníky v této oblasti za účelem externí spolupráce.

Nadále se připravují výstavy, doprovodné a vzdělávací programy, vede se účetnictví, funguje správa budov... Národní galerie Praha má přes dvě stovky zaměstnanců a všichni dál pokračují ve své práci.

Národní galerie spolupracuje s domácí uměleckohistorickou obcí de facto na denní bázi – může jít o odborné konzultace, zápůjčky, restaurátorství, účasti na konferencích, spoluautorství odborných textů, práce na výstavách a podobně. Jde o mnohaletou odbornou spolupráci, která pokračuje dál a pokračovat bude.

Promiňte, ale třeba v akviziční komisi rezignovalo 14 z 16 členů, takže není usnášeníschopná a nelze tím pádem přijímat jakékoliv dary, pozůstalosti, nelze nakupovat jakákoliv díla. To vám nepřipadá jako ochromení základní činnosti Národní galerie?

My se setkáváme s akviziční komisí maximálně dvakrát ročně. Určitě se zeptám jejích členů, jestli chtějí pokračovat dál, nebo jestli jim mám ještě něco dovysvětlit. Ale pokud účast v komisi, která je na podzim, odmítnou, tak určitě počítám s tím, že budu hledat členy nové. Počet členů a jejich sestava je v plné gesci ředitele Národní galerie.

Myslíte si, že můžete ty lidi přesvědčit, aby se vrátili, nebo má galerie ta místa zaplnit jinými odborníky, aby byly ty komise opět funkční?

Je to otázka odpovědnosti do budoucna, členové to nedělají pro ředitele Národní galerie. Je to služba akviziční komise pro budoucnost, pro naše děti.

Ale kdyby se z těch důvodů, které jmenovali v petici, nechtěli vrátit – a mnozí z nich říkají, že ne – byla by činnost Národní galerie v tomto smyslu ochromena?

Já myslím, že to budeme řešit později. Jestli se takto rozhodnou. Myslím, že je předčasné o tom teď spekulovat.

Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, řekla Českému rozhlasu, že odchod předních odborníků byl výrazem nedůvěry akademické obce vůči vaší osobě a že za stávajícího vedení půjde rozkol jen těžko napravit. Neuvažujete o rezignaci?

Ne, neuvažuji o rezignaci. Národní galerie má obrovský počet úkolů. Nemám pocit, že pod mým vedením galerie funguje špatně. Naopak. Roste nám návštěvnost, stabilizuje se nám personální politika. Vědecká rada může i po rezignaci jedné členky pokračovat v práci.