V Litoměřicích brojí proti soše sovětského vojáka. Nejde o pomník padlého, upozorňují aktivisté

Proti přítomnosti sochy se část obyvatel Litoměřic vyjádřila v sobotu na shromáždění. K pískovcové soše v rohu Jiráskových sadů přišlo několik desítek lidí a dali najevo, že je ztvárnění vojáka symbolem okupace Československa Sovětskou armádou, nikoliv poděkováním za osvobození ve druhé světové válce.

Podle zakladatele iniciativy za odstranění pomníku Zdeňka Paclíka by to mělo znamenat, že o odstranění může rozhodnout městský úřad, protože socha není chráněná smlouvou mezi Českem a Ruskem o údržbě válečných hrobů. V takovém případě by s odstraněním sochy musela souhlasit Ruská federace.

Paclík taky upozornil na další informaci ministerstva o tom, že podle zadání architektonické soutěže města Litoměřice z března roku 1972 vyplývá, že pomník má „přesvědčivým způsobem vyjadřovat naše přátelství, přátelství československého a sovětského lidu a vyzdvihnout internacionální jednotu našich národů.“

Starosta Radek Löwy (ANO) řekl, že odstranění pomníku není nakloněn a že by měl podle něj na místě zůstat.

Město argumentuje také tím, že Jiráskovy sady, kde je umístěn, prošly v minulosti revitalizací, na kterou radnice získala 25 milionů korun z nadace Proměny, a udržitelnost projektu je 20 let. Za zachování sochy se tehdy navíc v anketě vyslovili obyvatelé města.

Sochu pojmenovanou Čest a sláva sovětské armádě vytvořil Otakar Petroš v roce 1975, nedávno ale někdo podstavec pomníku pomaloval tak, že připomínal automatickou pračku, a také vojáka polil červenou barvou, která měla připomínat krev.

V parku stál pomník Františka Josefa od roku 1906, v 50. letech ho nahradila socha Josifa Stalina.