Část europoslanců chce zbavit Maďarsko hlasovacích práv, vadí jim porušování principů právního státu

120 europoslanců podepsalo petici požadující, aby Maďarsko přišlo o svá hlasovací práva v Radě Evropské unie. Mimo jiné kvůli tomu že premiér Viktor Orbán blokuje dlouhodobou finanční pomoc pro Ukrajinu. Od šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové také europoslanci tento týden ve Štrasburku budou chtít slyšet vysvětlení, proč unijní exekutiva Maďarsku uvolnila část fondů zablokovaných kvůli porušování principů právního státu. Brusel 18:10 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Charles Michel a Viktor Orbán | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Petici inicioval finský europoslanec Evropské lidové strany Petri Sarvamaa. Na sociální síti X uvedl, že rozhodování Evropské unie se kvůli Viktoru Orbánovi zaseklo a jediné řešení je odebrat Maďarsku hlasovací práva a také mu tím ukázat, že v Unii není přijatelné vydírání.

Narážel tím na prosincový summit Evropské rady, kde Orbán jako jediný zablokoval reformu unijního rozpočtu, která počítala s víceletou podporou Ukrajiny ve výši 50 miliard eur.

V Evropském parlamentu petici podepsalo již celkem 120 europoslanců napříč frakcemi, tedy konkrétně lidovci, socialisté, Zelení, liberální frakce Renew Europe a levice. Z Česka svůj podpis připojil Mikuláš Peksa z Pirátské strany.

Ve čtvrtek by měli europoslanci na probíhajícím plenárním zasedání ve Štrasburku hlasovat o rezoluci k Maďarsku. O finálním textu se ještě jedná, nicméně zřejmě bude obsahovat právě výzvu členským státům k dalšímu přitvrzení vůči Maďarsku, včetně odebrání hlasovacích práv.

Článek sedm

‚Děsivý scénář‘ vyvolává pozdvižení v Bruselu. Orbán se totiž může stát ‚unijním prezidentem‘ Číst článek

To je teoreticky možné podle článku sedm Smlouvy o Evropské unii, a to pokud se ostatní členské státy shodnou na tom, že se daná země odchýlila od základních hodnot Evropské unie.

Spor o právní stát v Maďarsku trvá už minimálně od roku 2018 a europoslanci nyní vyzývají k dalšímu kroku. Šlo by ale o velmi dlouhý proces a rozhodnout by v první fázi museli unijní lídři na Evropské radě.

„Všech 26 zbylých členských zemí by se muselo shodnout na tom, že Maďarsko porušuje evropské smlouvy. V návaznosti na to by se potom spustil třetí odstavec článku sedm, kde už kvalifikovanou většinou by musely členské země hlasovat ještě o zbavení hlasovacích práv dané země, tedy Maďarska,“ vysvětluje analytik institutu Europeum Žiga Faktor.

Toto hlasování v Evropské radě nemůže iniciovat samotný Evropský parlament. Musí to udělat buď komise, anebo třetina členských států. Podle Faktora není příliš pravděpodobné, že by se celý proces podařilo dotáhnout do konce tak, aby Maďarsko skutečně přišlo o svá hlasovací práva. Státy podle něho k proceduře navíc přistupují velmi opatrně.