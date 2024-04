Omezte dopravu, vyzvali lidé z Prahy 4 stavební firmu Strabag. Ta jim vyhoví, zabere ale opravené hřiště

Pozemek koupila stavební firma Strabag v roce 2021. Společnost tehdy vyhověla právě požadavkům místních, kteří chtěli, aby doprava na stavbu vedla co nejkratší cestou, tedy mimo sídliště Zelená liška.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co přesně se obyvatelům Prahy 4 nelíbí na plánované výstavbě na sídlišti Zelená liška? Podrobnosti v reportáži Markéty Janovské

Podle mluvčí firmy Edity Novotné by k tomu měla sloužit vjezdová rampa z Krčské ulice. „Výstavba této rampy ale není možná bez přerušení provozu hřiště,“ doplňuje.

Zároveň dodává, že by firma zabrala hřiště jen dočasně.

„Umístit zařízení staveniště do tohoto prostoru považujeme za nejšetrnější variantu, protože by tak bylo co nejdále od stávající obytné zástavby,“ vysvětluje Novotná.

Firma by pro umístění stavebních buněk a skladování materiálu potřebovala zhruba 70 procent dětského hřiště v Krčské ulici.

Zapůjčení stavbařům musí schválit zdejší radní a zastupitelé. To se zatím nestalo.

„Pokud najdeme s developerem shodu, uzavřeme smlouvu o spolupráci, jejíž součástí by bylo vybudovat nové a větší multifunkční hřiště,“ ujišťuje místostarosta Prahy 4 Patrik Opa (ODS).

Místní proti tomu ale podepisují petici. „Je to krásné místo a rozhodně se nám to nelíbí,“ zdůrazňuje Hana Veselá, která na hřiště chodí se svými vnučkami.

Petice na hřišti v Krčské ulici | Foto: Markéta Janovská | Zdroj: Český rozhlas

Nižší dům, zachované hřiště

Kromě zabrání hřiště se místním nelíbí ani výška jednoho ze tří bloků bytového domu, který má stát hned vedle hřiště a podle návrhu developera má mít dvanáct podlaží.

Členka petičního výboru a nezávislá zastupitelka Prahy 4 Petra Rejchrtová si myslí, že by i tento objekt měl respektovat výšku okolní zástavby.

„Pokud by ten objekt byl menší, tak zařízení staveniště klidně může realizovat u sebe a nemusí se čerstvě zrekonstruované hřiště rozbourat,“ namítá

Kdy by měla stavba začít, zatím není jasné. Firma čeká na vydání stavebního povolení.