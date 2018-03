16. 12. 2014 |Vojtěch Koval, Zuzana Švejdová |Ekonomika

Kontrolovat tržby každé pokladny by od ledna 2016 mělo jít přes internet. Požaduje to ministerstvo financí. Zavedením takzvané elektronické evidence chce zabránit stamiliardovým daňovým únikům. Pro podnikatele to znamená nutnost nových investicí. Podle aktuálního průzkumu ale řada z nich nemá s novinkou problémy, výjimkou jsou jen nejmenší živnostníci.