23. 2. 2017 | ph |Zprávy z domova

Organizace Post Bellum chce do tří let otevřít v centru Prahy Institut Paměti národa. Pomoct jí má tým složený z historiků, odborníků na vzdělávání i zážitkové expozice, architektů, scénografů a dalších. Veřejnosti chce nabídnout místo, které by poutavě a s využitím nových technologií představovalo zkušenosti s totalitními režimy 20. století. Cílit by měla především na mladou generaci, ale také na zahraniční turisty.