Jourová o sporném gruzínském zákonu: Bude to mít dopad na přístupové rozhovory, není to zdravý vývoj

To, co kritici označují za „ruský zákon“, prošlo v úterý závěrečným čtení v gruzínském parlamentu. Podle vlády kontroverzní zákon o zahraničním vlivu vnese jasno do financování nevládních organizací. Proti předloze už týdny v ulicích Tbilisi demonstrují tisíce lidí a nelíbí se ani Evropské unii. „Evropský parlament chce, abychom přijali sankce vůči premiérovi Gruzie a členům parlamentu,“ říká pro Český rozhlas Plus eurokomisařka Věra Jourová. Rozhovor Praha/Brusel 20:41 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Tohle opravdu není zdravý vývoj,“ popisuje Věra Jourová přijetí kontroverzního gruzínského zákona | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

S jakou pozorností sledujete dění v Gruzii?

Sledujeme vývoj už delší dobu, od momentu kdy Gruzie s návrhem přišla a kdy to šlo do prvního čtení. Nezbývá mi než vyjádřit politování nad tím, že zákon byl skutečně přijat, přestože jsme s gruzínskými zástupci jednali. Já jsem osobně jednala například s ministrem spravedlnosti a s ministrem zahraničí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s eurokomisařkou Věrou Jourovou

Přestože jsme jim celkem jasně říkali, že jim to může zkomplikovat vyjednávání o vstupu do Unie, tak ale co je důležitější pro nás, my věříme, že bychom měli udržovat svobodný prostor pro média a pro organizace občanské společnosti, že to je základní podmínka pro demokratickou společnost, a je nám líto, že Gruzíncům je to teď odepřeno.

Evropská unie zákon kritizuje, co konkrétně na něm vadí?

My jsme přesvědčeni, že zákon nakládá obrovské povinnosti na média a na nevládní organizace, že to je opravdu velice rozsáhlé povinné reportování, podávání zpráv vždy v lednu každého roku o financování minulého roku, velmi podrobně musí uvádět částky a účel.

Týká se to takových organizací, které mají víc než 20 procent zahraničního financování. Dá se taky říct, že tam jsou také veliké sankce za nedodržení povinnosti oznamovat státu tyto věci. Bude to na ně mít těžký dopad, jak na média, tak na nevládní organizace. Já jsem se i při mých rozhovorech ptala, jak tomu máme rozumět, že se do toho zahrnuje i financování z Evropské unie do které Gruzie chce vstoupit.

Takže tam vidíme celou řadu nátlakových opatření na média a nevládní organizace, které zásadním způsobem ovlivní svobodu slova a svobodu shromažďování a celkově svobody ve společnosti. Takže je tam skutečně velice zásadní kritika.

Zákon o zahraničním vlivu Zaměřuje se na organizace, které mají víc než 20 procent zahraničního financování

Pro média a organizace znamená rozsáhlé a podrobné reportování o financování

Za nedodržení podrobného reportování o financování vládě hrozí vysoké sankce

Je kritizován za to, že chce po vzoru Ruska umlčet média a občanskou společnost

Jak vám odpovídala gruzínská strana? Proč právě v tomhle znění zákon přijímá nebo navrhuje?

Gruzínský ministr opakovaně odkazoval na potřebu posílit národní bezpečnost, apeloval na to, že jsou pod neustálým zahraničním tlakem a já jsem si ho pozorně vyslechla a nemohu s tím souhlasit, že toto je opatření, které by měli přijímat, byť s odkazem na národní bezpečnost.

Tohle je opatření, které jsme viděli jak zafungovalo v Rusku, že to skutečně zapůsobilo jako umlčovací prostředek pro média a velice složitý tlak na nevládní organizace a na občanskou společnost, tedy na aktivní občany. Takže my jsme si v této věci neporozuměli.

Já jsem samozřejmě apelovala na to, že zákon bude mít jistě dopady na přístupové rozhovory. Gruzie má na podzim tohoto roku předložit další zprávu o postupu příprav na kandidátství v Evropské unii, tam samozřejmě tento zákon bude dominovat jako velmi problematický bod a ne jenom ze strany Komise.

My máme teď opravdu velice rozrušené debaty se členskými státy, které také apelují na Gruzii a chtějí, abychom my měli v tomto jasné slovo. Evropský parlament chce, abychom přijali sankce vůči premiérovi Gruzie a členům parlamentu, kteří schválili tento zákon. Takže skutečně to zvedlo velkou míru nervozity, nevole a znepokojení.

Gruzínský parlament finálně schválil zákon o zahraničním vlivu. Už týdny se proti němu protestuje Číst článek

Čili může přijetí tohoto zákona skutečně nějak výrazně zbrzdit přístupové rozhovory nebo vůbec přibližování Gruzie Evropské unii nebo tento proces zcela zmrazit?

Nechci předjímat, ale gruzínská strana a reprezentace ví, že tento zákon nebude pozitivně vnímán a že to bude určitě debatováno jako velmi problematický bod právě v přístupových jednáních.

Zase bych odkázala na naši vizi, že pokud se chce někdo stát členskou zemí Unie, tak by měl mít v pořádku ty nejzákladnější věci jako je svoboda projevu, svoboda shromažďování, aktivní občanská společnost, svobodná média. Pokud Gruzie jde úplně jiným směrem, tak to pro ně bude znamenat komplikaci při přístupových rozhovorech.

Je i přijetí tohoto zákona pro vás důkazem sílícího ruského vlivu v Gruzii? Vy jste se o Rusku zmiňovala a i probíraný zákon je nazýván jako ruský.

Já bych tam viděla inspiraci z Ruska a asi je to i znak toho, že Rusko má vliv na Gruzii možná větší než se čekalo, protože pochopitelně jestli jsme s Gruzií v intenzivních přístupových rozhovorech, tak bychom očekávali, že země se bude spíše zbavovat vlivu Ruska, pokud má plány vstoupit do Unie, než aby si importovala do svých zákonů ruské recepty na rušení klidu na práci. Tohle je přesně o tom, aby média nerušila a aby nebyli aktivní občané. Tohle opravdu není zdravý vývoj.