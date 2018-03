4. 4. 2017 |Lída Křesťanová |Regiony

Na každého Pražana připadá asi pět potkanů, tak to alespoň odhadují městští vodohospodáři. Pražští deratizátoři proto v těchto dnech vyrážejí do boje s těmito nebezpečnými hlodavci. Nevyhýbají se ani místům, kde to žije turistickým ruchem, například Staroměstskému náměstí.