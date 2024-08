Třetí kolo boje s potkany. V Chrudimi znovu zahajují plošnou deratizaci

Dvě kola hubení škůdců nestačila, začíná další. Chrudimi se nedaří zbavit potkanů. Problémy s hlodavci přetrvávají hlavně v okolí velkých sídlišť nebo u nákupních center. Už na podzim se radnice rozhodla pro mimořádnou plošnou deratizaci. Na jaře následoval další zásah, ale ani ten nestačil. Otrávené návnady se tak ve městě objeví znovu. Chrudim 12:37 11. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potkani ve městě | Zdroj: Profimedia

„Běhají tady potkani, krysy a u kanálů tvoří veliké díry, neustále se to zasypává hlínou. Už tady skončily valníky hlíny, a znovu jsou tady díry, běhá to tady už i po ulicích,“ popsala svoji zkušenost s nevítanými sousedy jedna z obyvatelek chrudimské Stromovky. Hlodavci jsou přemnožení a jejich počet dostatečně nesnížily ani předchozí dva zásahy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chrudim s přemnoženými hlodavci bojuje už od loňského podzimu, ale deratizátoři zatím nebyli úspěšní

„Čím víc potravy budou potkani mít, tím více a radostněji se budou množit,“ upozorňuje starosta Chrudimi František Pilný (ANO) i na problémy, kdy zbytky potravin končí tam, kam nepatří. Třeba v kanalizaci nebo v okolí kontejnerů. Další pokus o redukci hlodavců bude velmi podobný předchozím.

„Deratizace bude probíhat pokládáním otrávených návnad. Místa, kde budou návnady pokládány, budou označena praporkem, aby to bylo jasně patrné,“ vysvětluje mluvčí Chrudimi Aleš Prokopec. Deratizátoři ale změní látku, kterou otrávené návnady obsahují. Opatrní by měli být hlavně majitelé domácích zvířat.

„Návnady budou pokládány do různých děr, zakryté kamenem, drnem, aby nebyly úplně volně přístupné, aby si to ten potkan musel najít a vyhrabat. Zde je potřeba upozornit majitele, aby si v období deratizace své psy a kočky hlídali,“ dodal Prokopec. Plošná deratizace potrvá do konce září.