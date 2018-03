23. 7. 2015 | ČTK |Zprávy z domova

Senát nejtěsnější většinou umožnil vznik centrálního registru vybraných přestupků. Podle zastánců by měl pomoci v boji proti drobné kriminalitě, podle kritiků však v praxi příliš nepomůže. Za opakované přestupky bude jejich pachatelům hrozit vyšší pokuta, trestným činem se však nestanou, byť to požadoval Svaz měst a obcí. Přestupky by se v registru měly uchovávat pět let. Registr má podle dnes schválené novely o přestupcích vzniknout do konce příštího roku.