Stát by mohl v budoucnu zabavit majetek zločinci, který nedokáže vysvětlit, jak získal peníze. Chce si tak došlápnout na kriminálníky, kteří mají obrovský majetek a oficiálně nízké příjmy. Chystaná sankce by mohla být přímo součástí rozsudku. Podobně to funguje i v jiných státech Evropské unie. Ministerstvo spravedlnosti plánuje novinku začlenit do připravované novely trestního zákoníku.