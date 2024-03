Lidé nerozumí investování. Peníze mají v bance nebo se řídí heslem ‚do ničeho se nepouštět‘

72 procent Čechů se nevyzná v investicích. Každý třetí se ale po posledních letech vysoké inflace zajímá o možnost zhodnotit své úspory víc než dříve. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos pro poradenskou firmu Broker Consulting. Data Ipsos sbíral na začátku letošního března u více než tisícovky lidí. Praha 20:00 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z průzkumu také vyplynulo, že z lidí, kteří se chystají teprve začít investovat, chce největší podíl koupit jednotlivé akcie, kryptoměny, nemovitosti a dluhopisy (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Když už lidé nějak investují, snaží se většinou zajistit na stáří, ukázal také průzkum. Podle něj si spoří nebo odkládají peníze na důchod dvě třetiny oslovených Čechů.

Letos se ale oproti loňsku jejich podíl snížil. Podle analytika agentury Michala Straky za tím může být fakt, že lidé kvůli zdražování v předchozích dvou letech museli peníze využít jinak. Ostatně podíl lidí, kteří říkají, že se svým příjmem vycházejí obtížně, se oproti loňsku zvýšil. Letos to uvedla polovina lidí, předtím jen třetina.

Na druhou stranu většina lidí je schopna, když poplatí nutné výdaje, přeci jen ještě něco ušetřit. Víc než pětina lidí podle průzkumu až 2,5 tisíce korun měsíčně a stejný počet lidí i přes šest tisíc korun.

Lidé si pak ale většinou peníze nechávají v bance na účtech nebo doma. A když už investují, tak hodně konzervativně nebo do produktů, jako je penzijní spoření nebo připojištění.

Právě tyto dva způsoby investic uvedlo v průzkumu nejvíc lidí, že je využívá. Stát tyto investice daňově podporuje, letos se možnosti rozšířily o takzvaný dlouhodobý investiční produkt, což je fakticky zvýšení možností, kam peníze nejméně na deset let vložit.

„Čím dál větší část populace se bez dodatečných úspor v důchodu neobejde, protože státní důchod nebude lidem schopen zajistit adekvátní náhradu původní mzdy tak jako dnes. Pokud si jí chtějí lidé udržet, musí si to doplnit z úspor a investic,“ řekl na debatě k průzkumu poradce pojišťovny Allianz a bývalý guvernér centrální banky Jiří Rusnok.

„Naspořit“ si i menšími investicemi na vylepšení důchodu se podle Rusnoka dá ale za jedné podmínky. „Musí se to ale dělat dlouho a pravidelně,“ upozornil.

‚Jsme prostě konzervativní‘

Podle propočtu Broker Consultingu čeká největší propad příjmů lidi se středním a vyšším příjmem. Například čtyřicetiletý muž s hrubou mzdou kolem 20 tisíc měsíčně dostane podle aktuálně platné legislativy důchod přes 15 tisíc korun, zatímco člověk s hrubou mzdou 80 tisíc se v důchodu propadne s příjmy o dvě třetiny.

Průzkum také ukázal, že když už Češi investují, zůstávají hodně při zemi. Za konzervativního investora se totiž označilo 55 procent Čechů a dalších 28 procent za „vyváženého“.

Potvrdil se tak opět dlouhodobý trend, že mají Češi z investic spíš obavy, že o své peníze investováním přijdou, než že by zbohatli. I když na druhé straně velká většina lidí říká, že má obavy o své peníze kvůli inflaci.

„Jsme takoví, jak jednou napsal Zdeněk Svěrák: Hlavně se nepouštět do žádných větších akcí,“ komentoval výsledky průzkumu bývalý centrální bankéř, nyní předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.

„Jsme prostě konzervativní, oproti jiným národům máme mnohem větší podíl superkonzervativních investic a také bankovních vkladů, které jak víme, v časech vysoké inflace reálně nevydělávají, ale spíš prodělávají,“ dodal Hampl.

Do tohoto přístupu zapadá, že většina lidí od investování ani nemá velká očekávání, kolik by jim mohlo vydělat. Při délce investování víc než deset let například lidé dle Ipsosu očekávají celkové zhodnocení jen šest až deset procent. „To znamená výnos asi kolem dvou procent ročně, což nepokryje téměř ani běžnou inflaci,“ upozornil analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Strach z investičních podvodů

Obavy mají lidé podle průzkumu agentury i z toho, že naletí s investicemi podvodníkům. Téměř polovina obyvatel se totiž už setkala s nabídkou investice, která se jim zdála podvodná. Nejčastěji to bylo na internetu, a to ve formě reklamy nebo e-mailu.

„Čtvrtina lidí se obává, že se v budoucnu stane obětí investičního podvodu. To je poměrně velká skupina obyvatel, na kterou by měla cílit osvěta a apely expertů,“ uvedl analytik agentury Straka.

Byť jsou lidé většinou konzervativní a opatrní, mezi Čechy je podle průzkumu ale i poměrně významná skupina, která se riskovat nebojí. Jde asi o 16 procent lidí. Hlavně mladé lidi pak přitahují investice do kryptoměn, které nepodléhají žádné regulaci a jejich cena hodně kolísá.

Z průzkumu také vyplynulo, že z lidí, kteří se chystají teprve začít investovat, chce největší podíl koupit jednotlivé akcie, kryptoměny, nemovitosti a dluhopisy.

„Platí tři základní pravidla pro rozumné investice: pravidelnost, dlouhodobost a diverzifikace portfolia,“ uvedl hlavní analytik Broker Consuting Martin Novák. Lidé by se tak podle něj neměli nechat vtáhnout do investice, kdy musí dát všechny své peníze do jednoho produktu hned, protože je to podle nabízejícího zaručeně výnosná záležitost.